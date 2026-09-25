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Operațiunea Vivaldi. În premieră mondială, armata ucraineană a trimis roboți de luptă în spatele liniilor rusești

Armata ucraineană a trimis roboți de luptă în spatele liniilor rusești. Operațiunea se numește Vivaldi și reprezintă o premieră mondială, anunță ucrainenii. În urma operațiunii au fost recucerite de la ruși mai multe localități, mai spun ucrainenii.
Operațiunea Vivaldi. În premieră mondială, armata ucraineană a trimis roboți de luptă în spatele liniilor rusești
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Jana Cavojska/ZUMA Press Wire
Petru Mazilu
25 sept. 2026, 10:28, Politic
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Ucraina a anunțat că a folosit, în cadrul unei operațiuni militare desfășurate în apropiere de Liman, o tactică prezentată drept o premieră mondială. Potrivit Blic, dronele au transportat și lansat roboți terestri de luptă la peste 10 kilometri în spatele liniilor rusești. Operațiunea, denumită „Vivaldi”, a contribuit la recucerirea mai multor localități, potrivit declarațiilor comandantului Corpului al Treilea de Armată, Andriy Bilețki.

El susține că, în cadrul operațiunii „Vivaldi”, desfășurată în zona orașului Liman, forțele ucrainene au reușit să controleze 125 de kilometri pătrați, dintre care 50 de kilometri pătrați reprezintă teritoriu recucerit de sub ocupația rusă. În timpul Operațiunii Vivaldi, artileria și sistemele fără pilot au lovit posturi de comandă rusești, centre de comunicații, obiective logistice și puncte de trecere a râurilor.

De asemenea, forțele ucrainene de apărare aeriană și război electronic ar fi creat un „scut” deasupra zonei de operațiuni, despre care militarii susțin că a împiedicat forțele ruse să descopere planul operațiunii. Bilețki mai spune că operațiunea a contribuit și la combaterea grupurilor mici de militari ruși care încearcau să se infiltreze în dispozitivul ucrainean.

Dronele au transportat roboți tereștri

Andriy Bilețki afirmă că unitatea sa a fost prima din lume care a folosit această metodă de desfășurare a roboților.

„Corpul al Treilea al Armatei a fost primul din lume care a început desfășurarea aeriană a sistemelor robotice terestre”, a declarat Bilețki într-un videoclip distribuit de unitate.

Ucraina folosește din ce în ce mai mult atât drone aeriene, cât și vehicule terestre și marine fără pilot în războiul împotriva Rusiei. Aceste sisteme sunt utilizate pentru recunoaștere, atacuri și misiuni în zone considerate prea periculoase pentru militari.

Ucrianenii anunță că roboții săi au devenit o componentă importantă a operațiunilor, după ce au efectuat peste 15.700 de misiuni și au transportat aproximativ 3.300 de tone de marfă.

Operațiunea Vivaldi are patru anotimpuri

Corpul al Treilea Armată a mai anunțat că Operațiunea Vivaldi nu s-a încheiat.

„Operațiunea noastră se numește Vivaldi, iar Vivaldi, după cum se știe, are patru anotimpuri. Acesta este doar primul dintre ele”, a precizat Bilețki.

Denumirea operațiunii face referire la celebra compoziție „Cele patru anotimpuri”, a lui Antonio Vivaldi.

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