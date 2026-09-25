Premierul desemnat anunță când vor crește pensiile și salariile bugetarilor

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat într-un interviu la G4Media că se impune o indexare a pensiilor și salariilor în sectorul public, unde nu au mai fost creșteri de doi ani. Creșterea veniturilor celor din sistemul bugetar va luată în calcul la construcția bugetului pentru anul viitor.

„La finalul acestui an vom face legea bugetului de anul următor. O vrem adoptată la timp, înainte de 31 decembrie în Parlamentul României și atunci vom ști cât exact și când exact ne permitem. Pensiile și salariile în sectorul public, nu au crescut de doi ani de zile. Cred că trebuie să fie indexate pensiile cât mai repede și când vom face legea bugetului, vom ști exact cât ne permitem și de când. Dar dorința mea este ca în anul 2027 să avem o indexare a pensiilor și cât de repede și a salariilor în sectorul public”, a declarat Siegfried Mureșan.

Prim-ministrul desemnat a fost însă evaziv în privința sursei de finanțare pentru creșterile preconizate. El a indicat, la modul general, veniturile încasate de stat.

„Vom crește pensiile și salariile, le vom indexa din dată ce ne permitem în cursul anului următor.De unde vom lua banii? Din veniturile pe care statul le încasează. Nu cred că economia va scădea anul următor. Cred că ce a fost mai greu, dacă continuăm să fim responsabili a trecut, cred că rata inflației va continua să se stabilizeze, cred că deficitul va continua să scadă, veniturile statului vor crește, cheltuielile au fost deja reduse. Vom vedea unde mai putem reduce din risipa statului, ajutoarele de stat”, a spus Mureșan.

Premierul desemnat a menționat că este 90% din ajutoarele de stat merg în 5-6 companii din domeniul transporturilor și al energiei. Despre aceste companii Siegfried Mureșan a afirmat că trebuie să ofere servicii de calitate la prețuri bune și pe cât se poate să facă și profit pentru stat.