Siegfried Mureșan răspunde acuzațiilor aduse de Udrea legat de relația cu Pinalti: Nu știu nici acum cum au finanțat ei campania PMP din 2014

Siegfried Mureșan, premierul desemnat, a declarat joi, într-un interviu acordat G4Media, că nu i-au fost aduse la cunoștință sursele de finanțare pentru campania electorală dusă în 2014 la europarlamentare, atunci când a candidat din partea PMP.

„Nu știam atunci, nu știu nici acum, dacă și cum au finanțat ei campania Partidului Mișcarea Populară în anul 2014. Ce vă pot spune este următorul lucru: nu am avut niciodată în viața mea nicio discuție cu domnul Pinalti, așa cum stăm noi de vorbă în momentul de față. Nu am solicitat niciodată, nimănui, în niciuna din cele trei campanii electorale în care am candidat. Nu am solicitat niciodată nimănui finanțare pentru campania mea electorală. Și nici nu am primit, nici solicitând, nici nesolicitând din partea nimănui o finanțare pentru campanii”, a declarat Siegfried Mureșan, la G4Media.

Mureșan răspunde acuzațiilor lansate de Elena Udrea

Elena Udrea, fost ministru condamnat la șase ani de închisoare în dosarul Gala Bute și fosta colegă de partid a lui Siegfried Mureșan, a lansat acuzații grave legate de finanțarea campaniei electorale din 2014. În acel an, amândoi au candidat din partea partidului PMP: Elena Udrea la alegerile prezidențiale, iar Mureșan la alegerile europarlamentare.

În replică, Siegfried Mureșan i-a răspuns: „Cu Gheorghe Ștefan nu am discutat despre nimic niciodată în viața mea. Cu Eugen Tomac nu am discutat despre finanțarea campaniei electorale, iar cu Gheorghe Pinalti n-am discutat nici despre finanțarea campaniei electorale, nici despre niciun alt subiect în viața mea vreodată”.

Cine i-a finanțat campania lui Mureșan la europarlamentare

Premierul desemnat spune că doar Eugen Tomac, președintele PMP la vremea aceea, ar fi știut despre cine i-a finanțat campania pentru alegerile europarlamentare.

„Nu l-am întrebat, aveți dreptate, domnul Eugen Tomac a fost președintele PMP în anul 2014. Când am candidat la alegerile europarlamentare poate știe domnia sa. Dar dumnealui și cu mine, sunt convins că și dumnealui poate confirma acest lucru. Dumnealui și cu mine nu am discutat nici măcar o singură dată despre finanțarea campaniei electorale în anul 2014.”

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