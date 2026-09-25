Prima pagină » Politic » Siegfried Mureșan răspunde acuzațiilor aduse de Udrea legat de relația cu Pinalti: Nu știu nici acum cum au finanțat ei campania PMP din 2014

Siegfried Mureșan răspunde acuzațiilor aduse de Udrea legat de relația cu Pinalti: Nu știu nici acum cum au finanțat ei campania PMP din 2014

Siegfried Mureșan, premierul desemnat, spune vineri, într-un interviu acordat G4Media, că nici acum nu știe cum i-a fost finanțată campania la europarlamentare, atunci când candida din partea PMP în 2014. Liberalul a declarat că nu a avut nicio discuție, niciodată cu Gheorghe Ștefan, zis Pinalti, și că Eugen Tomac, pe atunci președintele PMP, nu i-a dezvăluit sursele de finanțare.
Imagini rare din interiorul unui uragan de categoria 5 | Un avion a traversat ochiul furtunii Polo
Imagini rare din interiorul unui uragan de categoria 5 | Un avion a traversat ochiul furtunii Polo
Siegfried Mureșan explică episodul „timpului de gândire”: Nu a fost vorba categoric de o nevoie a mea de a mă gândi
Siegfried Mureșan explică episodul „timpului de gândire”: Nu a fost vorba categoric de o nevoie a mea de a mă gândi
Premierul desemnat anunță când vor crește pensiile și salariile bugetarilor
Premierul desemnat anunță când vor crește pensiile și salariile bugetarilor
Siegfried Mureșan a anunțat când vor fi depuse Programul de Guvernare și Lista de miniștri în Parlament
Siegfried Mureșan a anunțat când vor fi depuse Programul de Guvernare și Lista de miniștri în Parlament
VIDEO | Primarul din Salonic, mesaj pentru români: Acum este momentul
VIDEO | Primarul din Salonic, mesaj pentru români: Acum este momentul
Coralia Frigea
25 sept. 2026, 11:37, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Siegfried Mureșan, premierul desemnat, a declarat joi, într-un interviu acordat G4Media, că nu i-au fost aduse la cunoștință sursele de finanțare pentru campania electorală dusă în 2014 la europarlamentare, atunci când a candidat din partea PMP.

„Nu știam atunci, nu știu nici acum, dacă și cum au finanțat ei campania Partidului Mișcarea Populară în anul 2014. Ce vă pot spune este următorul lucru: nu am avut niciodată în viața mea nicio discuție cu domnul Pinalti, așa cum stăm noi de vorbă în momentul de față. Nu am solicitat niciodată, nimănui, în niciuna din cele trei campanii electorale în care am candidat. Nu am solicitat niciodată nimănui finanțare pentru campania mea electorală. Și nici nu am primit, nici solicitând, nici nesolicitând din partea nimănui o finanțare pentru campanii”, a declarat Siegfried Mureșan, la G4Media.

Mureșan răspunde acuzațiilor lansate de Elena Udrea

Elena Udrea, fost ministru condamnat la șase ani de închisoare în dosarul Gala Bute și fosta colegă de partid a lui Siegfried Mureșan, a lansat acuzații grave legate de finanțarea campaniei electorale din 2014. În acel an, amândoi au candidat din partea partidului PMP: Elena Udrea la alegerile prezidențiale, iar Mureșan la alegerile europarlamentare.

În replică, Siegfried Mureșan i-a răspuns: „Cu Gheorghe Ștefan nu am discutat despre nimic niciodată în viața mea. Cu Eugen Tomac nu am discutat despre finanțarea campaniei electorale, iar cu Gheorghe Pinalti n-am discutat nici despre finanțarea campaniei electorale, nici despre niciun alt subiect în viața mea vreodată”.

Cine i-a finanțat campania lui Mureșan la europarlamentare

Premierul desemnat spune că doar Eugen Tomac, președintele PMP la vremea aceea, ar fi știut despre cine i-a finanțat campania pentru alegerile europarlamentare.

„Nu l-am întrebat, aveți dreptate, domnul Eugen Tomac a fost președintele PMP în anul 2014. Când am candidat la alegerile europarlamentare poate știe domnia sa. Dar dumnealui și cu mine, sunt convins că și dumnealui poate confirma acest lucru. Dumnealui și cu mine nu am discutat nici măcar o singură dată despre finanțarea campaniei electorale în anul 2014.”

Emisiunea integrală poate fi urmărită: AICI.

Recomandarea video

SONDAJ: Cât de mult risipim în viața de zi cu zi și care sunt soluțiile la îndemână pentru antirisipă în viața cotidiană?
G4Media
Ion Țiriac a scos «bestia» din colecție! Cum arată limuzina din 1968 pe care au avut-o John Lennon, Coco Chanel, Ceaușescu și Saddam Hussein
GSP.ro
Scandal în Corbeanca, la doi pași de Paradisul Verde al lui Țânțăreanu. Primarul userist al comunei este acuzat că a construit ilegal o structură pentru panouri fotovoltaice. Cum se apără edilul
Gandul
Adevărul despre Alex Gîlcă de la Asia Express. De ce nu-l suportă mama lui Valerie Lungu
Cancan
Lindsey Vonn și-a făcut iubit cu 11 ani mai tânăr ca ea! Campioana, apariție în bikini cu partenerul ei
Prosport
SURSE Cum arată Guvernul Mureșan. Numele-surpriză din lista de miniștri
Libertatea
Ce au descoperit medicii legiști în corpul Valentinei. Necropsia tinerei de 28 de ani a scos la iveală detalii șocante!
CSID
Noul val de scumpiri în stațiile de carburant! Prețuri-record pentru benzină și motorină
Promotor
ANALIZĂ. Ce face România cu gazele în perspectiva celei mai grele ierni pentru toată Europa
Economedia