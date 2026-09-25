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Siegfried Mureșan a anunțat când vor fi depuse Programul de Guvernare și Lista de miniștri în Parlament

Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, a declarat live, la G4Media, că sâmbătă va depune programul de guvernare și lista de miniștri în Parlament.
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Daiana Rob
25 sept. 2026, 10:32, Politic
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„Luni a fost publicat decretul de numire a mea în Monitorul Oficial, la 5 zile după aceea finalizăm Programul de guvernare, Lista de miniștri, le depun mâine la Parlament. Nu epuizez cele 10 zile, ne-am mișcat rapid, suntem pregătiți, noi, cele trei partide”, a anunțat Siegfried Mureșan.

Acesta a precizat că luni și marți vor avea loc audierile în comisiile de specialitate. Ulterior, în funcție de timp, marți după-amiază sau, cel târziu, miercuri dimineață, să aibă loc votul în Plen legat de audieri.

„Am solicitat Parlamentului ca audierea fiecărui ministru să aibă cel puțin 60 de minute. Audieri pe repede înainte de 30 de minute nu dau șansa ministrului să-și expune ideile și nu dau șansa nici parlamentarilor să audieze în mod corespunzător miniștri”, a mai declarat Mureșan. 

Acesta a precizat că miniștrii pe care îi va propune vor fi „foarte bine pregătiți”. Acesta a precizat că timpul acordat va fi „un minim necesar” pentru ca viitorii potențiali miniștri să-și expună viziunea, dar le va da și șansa parlamentarilor de la toate partidele, și cele din opoziție, să pună întrebări.

Siegfried Mureșan a fost desemnat de Nicușor Dan pentru funcția de premier în 17 septembrie. Președintele a luat această decizie în urma consultărilor de la Palatul Cotroceni, după ce Mureșan a avut cel mai mare număr de voturi din partea partidelor. Momentan, Mureșan este suținut de PNL, USR și UDMR.

 

 

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