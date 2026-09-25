Ce a răspuns Siegfried Mureșan când a fost întrebat dacă are legături cu serviciile secrete

Întrebarea a apărut în cadrul unui interviu live acordat vineri publicației G4 Media.

„Categoric nu, nu am niciun contract, nicio legătură”, a răspuns Siegfried Mureșan.

El a oferit mai multe explicații pe marginea subiectului.

„Nu am fost în viața mea în niciun sediu de serviciu, nu am fost, nu m-a interesat, tot timpul am crezut că politica e una, servicii sunt altceva”, a mai spus Mureșan.

Premierul desemnat a subliniat că nu l-a ajutat „SIE sau altcineva” și a adăugat că „în ziua de azi daca muncești și ești serios, ești egal cu cetățenii din celelalte țări”.

De unde au pornit acuzațiile care îl vizează pe Siegfried Mureșan

Acuzațiile conform cărora premierul desemnat Siegfried Mureșan ar avea legături cu serviciile secrete au fost lansate de adversarii politici. Totul a pornit de la afirmațiile unui fost consilier prezidențial care susținea că „serviciile l-au adus” pe Mureșan în politică.

Siegfried Mureșan a negat în permanență acuzațiile pe care le-a catalogat drept „minciuni” și „teorii ale conspirației”.

După nominalizarea sa pentru funcția de prim-ministru de către coaliția PNL-USR-UDMR, tema influenței serviciilor de informații a devenit un subiect central de dezbatere politică. În replică, Siegfried Mureșan a sugerat că numeroși lideri politici care îl atacă au legături strânse, studii sau doctorate la academiile de informații.