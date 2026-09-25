Siegfried Mureșan merge la Cotroceni pentru a discuta cu Nicușor Dan despre programul și lista Guvernului. PNL, USR și UDMR, ședințe în paralel

Premierul desemnat Siegfried Mureșan se întâlnește astăzi, de la ora 12:00, cu președintele Nicușor Dan, căruia îi va prezenta programul de guvernare și lista miniștrilor propuși pentru viitorul Cabinet, potrivit Administrației Prezidențiale.

În paralel, tot astăzi, PNL, USR și UDMR au programate ședințe în care urmează să fie aprobate forma finală a programului și lista Guvernului.

Acesta a anunțat că astăzi va fi finalizat programul de guvernare, care urmează să fie transmis și președintelui PSD, Sorin Grindeanu. Premierul desemnat mai spune că este dispus să discute cu liderul social-democraților, dar întâlnirea ar urma să aibă loc la Parlament.

Întâlnirea cu Nicușor Dan este programată la Palatul Cotroceni, unde premierul desemnat trebuie să îi prezinte președintelui atât programul de guvernare, cât și lista miniștrilor la care au lucrat în ultimele zile PNL, USR și UDMR.

Susținerea parlamentară pentru Mureșan

Un punct extrem de important al discuției va fi susținerea parlamentară pe care Siegfried Mureșan o are în acest moment. Cele trei partide care îl susțin nu dețin singure numărul necesar de voturi pentru învestirea Guvernului.

PNL, USR și UDMR au împreună 171 de senatori și deputați. La acest număr s-ar putea adăuga voturile parlamentarilor din grupul minorităților naționale, dacă aceștia vor decide să susțină noul Guvern. Pentru învestire sunt necesare 233 de voturi.

În aceste condiții, sprijinul unor parlamentari din afara celor trei partide devine crucial pentru Siegfried Mureșan. Dar premierul desemnat a exclus deja discuțiile cu AUR.

În cazul Partidului Social Democrat, situația rămâne incertă, dar deschisă, după ce Sorin Grindeanu l-a invitat pe Mureșan la sediul partidului pentru negocieri.

Ședințe la PNL, USR, UDMR

În paralel cu întâlnirea de la Cotroceni, PNL, USR și UDMR au programate vineri ședințe interne. Partidele urmează să dea votul final asupra programului de guvernare și asupra listei de miniștri.

Siegfried Mureșan a început deja prezentarea programului în Parlament.

Marți, acesta s-a întâlnit cu grupurile parlamentare ale PNL, USR și UDMR pentru a discuta prioritățile programului, calendarul și procedura pentru depunerea documentelor, audierea miniștrilor și votul final din Parlament.

Dacă programul și lista Guvernului vor fi aprobate, următorul pas va fi depunerea lor la Parlament. Audierile miniștrilor sunt așteptate luni, iar votul de învestitură ar urma să aibă loc marți, potrivit declarațiilor lui Mureșan.