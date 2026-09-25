Marius Budăi critică negocierile pentru Guvernul Mureșan: Se împart funcții pentru un Guvern care nu există

Deputatul PSD Marius Budăi a criticat negocierile pentru formarea Guvernului condus de premierul desemnat Siegfried Mureșan, precizând că, în acest moment, „se negociază portofolii, se împart funcții, se trag sfori”, pentru un Executiv „care există doar în imaginația dumnealor”.

Acesta a transmis un mesaj în acest sens pe pagina sa de Facebook, în care ironizează programul de guvernare pe care Siegfried Mureșan își propune să îl contureze.

„Marea Bătălie pe… nimic, sau cum se împart funcțiile într-un Guvern care nu există!”, și-a intitulat Budăi mesajul.

Deputatul PSD susține că România trece printr-o perioadă dificilă, iar după ce Guvernul condus de Ilie Bolojan „ne-a adus premiul de aur la inflație”, Siegfried Mureșan „acceptă să ne fie prim-ministru desemnat”.

„România trăiește momente de un sublim umor negru. După ce guvernarea Bolojan ne-a adus premiul de aur la inflație în Europa și a reușit performanța de a transforma economia într-un șantier abandonat, fosta și viitoarea (în visele lor) coaliție ne oferă un spectacol de zile mari. Domnul Mureșan a trecut rapid de perioada de răgaz și după ce ne-a ținut cu sufletul la gură de emoție, ne-a făcut marea onoare să ne informeze, pe Facebook – evident, că, după îndelungi gândiri și răzgândiri, acceptă să ne fie prim-ministru desemnat. Mulțumim!”, a scris Marius Budăi.

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a fost desemnat de președintele Nicușor Dan, după consultările cu partidele parlamentare, iar ulterior a anunțat că acceptă mandatul.

Acesta a spus că este susținut de PNL, USR și UDMR și că va discuta și cu celelalte formațiuni pentru obținerea voturilor necesare în Parlament.

Budăi a adus replici ironice și la adresa programului de guvernare pregătit de echipa lui Mureșan. Deputatul PSD susține că documentul conține măsuri generate cu inteligența artificială.

„Și a trecut rapid «la treabă». Promptul de Guvernare: AI-ul a scris, noi doar semnăm! De ce să ai viziune, măsuri concrete sau economiști când ai acces la ChatGPT? Programul de guvernare încropit la repezeală pare rezultatul unui prompt scris pe genunchi între două negocieri de ministere: «Generează-mi un program de țară din vorbe goale, să sune bine și să nu ne oblige la nimic».”, a precizat el.

„Așa am ajuns la celebra formulă magică: «dacă situația o permite». Vreți salarii mai mari? Dacă situația o permite. Vreți inflație sub 10%? Dacă situația o permite. Vreți ca economia să nu mai cadă în prăpastie? Ne pare rău, AI-ul n-a generat codul pentru asta.”, a adăugat el.

Budăi, critici la adresa lui Mureșan pentru relația cu PSD-ul

Deputatul PSD a venit cu critici și la adresa relației pe care Siegfried Mureșan a decis să o aibă cu Partidul Social Democrat, în condițiile în care premierul desemnat încearcă să obțină voturi pentru viitorul Guvern.

PSD a transmis că nu susține în forma actuală un Executiv condus de Mureșan, iar liderul partidului, Sorin Grindeanu, a criticat inclusiv modul în care au fost purtate discuțiile.

„Arogant și fără majoritate, dar într-o demonstrație de forță politică fără egal, premierul desemnat a decis că este mult prea important pentru a merge la discuții cu cel mai mare partid parlamentar. De ce să ceri voturi când poți să le pretinzi din oficiu? De ce să prezinti o viziune când poți să trimiți o notificare? Iar viziunea, atunci când există, este fascinantă: continuarea „succeselor” lui Bolojan. Adică exact rețeta care a închis firme, a trimis zeci de mii de oameni în șomaj și a transformat coșul de cumpărături într-un produs de lux.”, a precizat deputatul.

Acesta mai declară că „cel mai spectaculos episod rămâne împărțirea ministerelor”.

„Este un spectacol aproape mistic să-i vezi bătându-se cu înverșunare pe scaunele unui cabinet mort înainte de a se fi născut. Se negociază portofolii, se împart funcții, se trag sfori – totul pentru un Guvern care există doar în imaginația dumnealor.”, a scris Budăi.