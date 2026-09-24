Rogobete, ironii către echipa lui Mureșan: Doamna Turcan se culcă vie și se trezește mai puțin vie, Ghinea, „să ne ferească Dumnezeu”

Rogobete a comentat la Gândul, informațiile potrivit cărora Cristian Ghinea ar face parte din grupul de lucru care pregătește programul de guvernare.

„Să ne ferească Dumnezeu, nu ca ministru (să fie în Guvernul Mureșan – n.r.), ci ca om care gândește strategic programul de guvernare. El a mai gândit un program strategic pentru România și am văzut rezultatul, și anume PNRR-ul. (…) Imaginați-vă pe doamna Turcan care se culcă vie și se trezește mai puțin vie la Ministerul Educației”, a declarat Alexandru Rogobete la Gândul, făcând referire la gafa celebră a fostului vicepremier, care a afirmat, în noiembrie 2019, că „nu se poate ca în materie de siguranţă publică să nu existe controale ale instituţiilor statului astfel încât omul să aibă garanţia că nu se culcă sănătos şi se trezeşte mort”.

În același context, Rogobete l-a criticat și pe Siegfried Mureșan, premierul desemnat, făcând referire la activitatea acestuia din Parlamentul European.

„Dacă domnul Ghinea este centrul gândirii, împreună cu domnul Mureșan, care nu știe decât cum să acționeze împotriva României de la Bruxelles – și nu e o acuzație, e o constatare în urma voturilor pe care le-a avut și care sunt publice în Parlamentul European”, a afirmat Rogobete.

Rogobete, atac la planurile pentru Sănătate ale lui Mureșan: Să fie bine să nu fie rău

Alexandru Rogobete critică modul în care este construit programul de guvernare propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan, despre care spune că nu conține obiective strategice sau economice clare și reprezintă „o listă de dorințe”. Fostul ministru al Sănătății a criticat, la Gândul, și măsurile anunțate pentru sistemul sanitar.

Rogobete susține că a participat la elaborarea mai multor programe de guvernare în ultimii ani și afirmă că documentul actual nu ar avea obiective suficient de concrete pentru a putea fi pus în aplicare.

„Nu poate fi un rezumat, nu are cum să fie un rezumat. Acolo nu există nici măcar un obiectiv strategic, un obiectiv economic. Nu există un obiectiv, în primul rând, care să poată fi pus în aplicare. Este o listă de dorințe: să fie bine ca să nu fie rău, să-i ajutăm pe cei care au nevoie de ajutor”, a declarat Alexandru Rogobete.

El a criticat și formulările de tipul „când se va putea” sau „când economia o va permite”, pe care le consideră incompatibile cu ceea ce ar trebui să fie un program de guvernare.

Rogobete, despre reformele propuse de premierul desemnat: Țara arde și baba se piaptănă

Fostul ministru al Sănătății a pus sub semnul întrebării și susținerea parlamentară de care va beneficia Siegfried Mureșan.

„Eu nu înțeleg cine îl va vota. Cine îl va vota pe Mureșan, care de două zile vorbește mult, dar nu spune nimic?”, a afirmat Rogobete.

Acesta a criticat și unele dintre propunerile pentru sistemul de sănătate, referindu-se în special la digitalizarea traseului pacientului.

„Țara arde și baba se piaptănă. Cam așa este în momentul de față. În sistemul de sănătate, astăzi, acum când vorbim, sunt alte crize, alte necesități urgente”, afirmă Rogobete.

Deficit de personal și accesul la medicamente inovative

Rogobete afirmă că în programul de guvernare nu sunt abordate suficient probleme precum deficitul de personal medical, accesul pacienților la medicamente inovative și mecanismele de finanțare a spitalelor.

„În sistemul de sănătate, astăzi, acum că vorbim, sunt alte crize, alte necesități urgente. Peste șase luni poți face o predicție cu ce este urgent de făcut în sistemul de sănătate ca el să nu colapseze”, a declarat acesta.

Potrivit lui Rogobete, una dintre problemele majore este resursa umană din Sănătate. El susține că România are un deficit de aproximativ 30.000 de medici și critică menținerea blocării posturilor.

„Nu se vorbește deloc despre resursa umană în sănătate. Deci gândirea că posturile trebuie să stea blocate pare că rămâne”, a afirmat Rogobete.

Fostul ministru a adus în discuție și accesul pacienților români la inovația farmaceutică. El a susținut că în România accesul la medicamente inovative poate dura aproximativ 950 de zile, comparativ cu 120 de zile, media europeană.

Critici privind spitalele și politica de reformă

Rogobete a vorbit și despre investițiile în infrastructura medicală și despre cele opt spitale finanțate prin PNRR care, potrivit declarației sale, au fost date în folosință în mare parte.

El a susținut că problema principală nu este construirea unor spitale suplimentare, ci lipsa personalului care să le deservească.

„România are un deficit de 30.000 de doctori. Și faptul că viziunea lui Bolojan pe care Mureșan vrea să o continue, că așa a zis, el a zis că vrea să continue reformele lui Bolojan, se bazează pe tăieri făcute cu barda de sus până jos”, a declarat Rogobete.

În ceea ce privește spitalele mici, acesta a susținut că direcția urmată de actuala politică guvernamentală ar fi aceea de reducere a activității acestora.

„În sănătate principiul pe care l-au avut și care s-a văzut în toată această perioadă este să închidă spitalele mici”, a mai afirmat Alexandru Rogobete.