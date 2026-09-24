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Siegfried Mureșan anunță că unul dintre obiectivele sale e aderarea României la Zona Euro: Vreau să ajungem la ziua în care să nu ne mai punem întrebarea cât e cursul euro

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a anunțat că unul dintre obiectivele sale este ca România să adere la Zona Euro „de îndată ce îndeplinește condițiile de aderare”. Acest obiectiv vine din dorința sa de a „nu ne mai pune în fiecare zi această problemă, a luat-o cursul razna sau nu”.
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Ioana Târziu
24 sept. 2026, 22:00, Politic
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Invitat joi seara la Euronews România, Siegfried Mureșan a fost întrebat cât va ajunge euro în Guvernul Mureșan.

„Vreau ca cursul să scadă”, a fost răspunsul premierului desemnat.

Mureșan: Economia trebuie să fie stabilă

Pentru acest lucru, „economia trebuie să fie stabilă. Deficitul din trecut nu ne-a ajutat, trebuie să avem o economie competitivă, puternică, care să producă mai mult bunuri de interes la export, să exportăm mai mult, o creștere economică sănătoasă, bazată pe investiții, cu o infrastructură mai bună, nu doar bazată pe consum”, a continuat el.

Mureșan crede că va fi posibilă stabilizarea cursului euro.

„Vreau să ajungem la ziua în care să nu ne mai punem întrebarea cât e cursul euro”, a afirmat el.

„Vreau să aderăm la Zona Euro”

„Obiectivul meu este foarte clar, de îndată ce România îndeplinește condiții de aderare la zona euro, vreau să aderăm la Zona Euro”, a declarat Mureșan.

Acest obiectiv vine pentru a „nu ne mai pune în fiecare zi această problemă, a luat-o cursul razna sau nu”, explică premierul desemnat.

„Vreau să întărim economia, să îndeplinim condițiile de aderare și să aderăm la Zona Euro”, a reiterat Siegfried Mureșan.

Întrebat dacă euro va scădea sub 5 lei, el a răspuns că „nu e realist să promitem oamenilor acest lucru imediat”.

„De dorit mi-aș dori, dar trebuie să spunem oamenilor adevărul. Ar fi greu să revină sub nivelul de 5”, a conchis Siegfried Mureșan.

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