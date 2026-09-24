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Autoritățile, de vină pentru pierderea încrederii oamenilor în vaccinuri? Ce spune un fost ministru al Sănătății

Alexandru Rogobete spune că oamenii nu mai au încredere în vaccinuri din cauza modului în care autoritățile au comunicat în pandemie. Fostul ministru al Sănătății afirmă, joi seara, că „mai grav decât deficitul bugetar este deficitul de încredere”.
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Alexandra-Valentina Dumitru
24 sept. 2026, 22:34, Politic
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Rogobete: Cine are încredere în sfaturile medicale ale unui politician?

Alexandru Rogobete a criticat modul în care a fost făcută campania de vaccinare în România în timpul pandemiei. Acesta a susținut că politicienii au ajuns să fie puși în prim-plan, în timp ce medicii în care oamenii puteau avea încredere nu au avut suficientă vizibilitate.

„Aduceți-vă aminte ce campanie de vaccinare odioasă am avut noi în România în timpul pandemiei, la început. Când politicienii, unii, mă rog, voiau să se facă o campanie de vaccinare odioasă, să se facă vedete, se filmau pe la bar, pe la Câțu, cu Voiculescu, cu cine se mai filma”, a spus Rogobete, la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” de la Gândul.

„Cine are încredere în sfaturile medicale ale unui politician? În condițiile în care, în acea criză, vocile care puteau aduce încredere, doctorii de încredere, care sunt cunoscuți, au fost ținuți în spate și s-au fost aceste vedetisme”, a adăugat fostul ministru.

„Această dezinformare și acest mod de comunicare a augmentat și aceste partide”

Rogobete consideră că modul în care autoritățile au comunicat în timpul crizei sanitare a contribuit și la creșterea unor formațiuni politice care au oferit o alternativă la mesajele oficiale.

„Problema este că această dezinformare și acest mod de comunicare a augmentat și aceste partide care au oferit alternativă. Și au fost speculate”, a spus el.

Fostul ministru a afirmat că fenomenul continuă și în prezent și a făcut referire la persoane care au contestat recomandările medicale în timpul pandemiei și care ulterior au câștigat vizibilitate politică.

„Mai grav decât deficitul bugetar este deficitul de încredere”

Discuția a ajuns și la încrederea cetățenilor în stat, în contextul măsurilor adoptate în timpul pandemiei și al hotărârilor instanțelor prin care unele dintre acestea au fost contestate.

„Am spus la începutul emisiunii că mai grav decât deficitul bugetar este deficitul de încredere”, a afirmat Rogobete.

Întrebat cum poate fi reconstruită relația dintre stat și cetățeni în acest context, fostul ministru a răspuns: „Este foarte greu de construit și de mers mai departe pe acest deficit de încredere”.

Rogobete a adăugat însă că, în opinia sa, România a făcut progrese în ultimii ani și că, inclusiv în sănătate, „s-a văzut o evoluție și s-a construit în țara asta”.

„România construiește și poate să construiască”, a concluzionat fostul ministru al Sănătății.

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