Grindeanu și-a pus cravata, Mureșan n-a venit. Olguța Vasilescu: „Dacă tot vrea să fie penibil, să meargă până la capăt”

Olguța Vasilescu a făcut declarațiile într-o intervenție la România TV. Ea a spus că guvernul Mureșan nu are absolut nicio șansă să treacă de Parlament.

Vasilescu a pariat că premierul desemnat va obține în jur de 160 de voturi. Ar fi mult mai puțin decât a strâns guvernul Veștea, care a convins mai mulți parlamentari, a susținut ea.

Dacă tot vrea să se facă de râs, să ajungă la votul din Parlament, a spus Vasilescu.

„Programul lui Bolojan”

Potrivit Olguței Vasilescu, doar UDMR și USR l-ar susține pe premierul desemnat. Motivul invocat este programul de guvernare, identic cu cel al lui Ilie Bolojan, doar „ușor îmbunătățit de AI, că așa e modern”.

Partidele care l-au trimis acasă pe Bolojan prin moțiune de cenzură nu pot susține un astfel de guvern, crede ea.

Cravata lui Grindeanu

Vasilescu a spus că Sorin Grindeanu l-a invitat de două ori pe Mureșan la sediul PSD. Liderul social-democrat și-ar fi pus azi o cravată foarte frumoasă, așteptându-l și la Craiova. Premierul desemnat nu a venit să ceară voturile PSD.

Chiar dacă ar fi venit, poziția partidului nu s-ar fi schimbat, a precizat Vasilescu. Biroul Permanent a recomandat deja votul împotriva guvernului.

Olguța Vasilescu susține că România va avea totuși un guvern. Dacă mandatul ajunge la Sorin Grindeanu, cabinetul său ar fi învestit foarte repede, crede ea.