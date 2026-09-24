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„Acel bine, din mâinile lor, n-a prea ieșit” – Miruță acuză PSD că vrea să decidă singur în România

Ministrul interimar al Apărării și Transporturilor, Radu Miruță, critică poziționările PSD privind măsurile adoptate de Guvern și spune că social-democrații încearcă să transmită că nu acceptă deciziile coaliției decât dacă le pot lua singuri.
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Alexandra-Valentina Dumitru
24 sept. 2026, 21:38, Politic
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Miruță îi amintește liderului PSD, Sorin Grindeanu, că partidul său a participat la ședințele de coaliție în care au fost aprobate măsurile fiscale criticate ulterior.

„Eu văd că sunt multe discuții despre măsurile acestui guvern, care sunt proaste. L-am auzit și pe domnul Grindeanu, căruia îi amintesc că am fost împreună la ședințele de coaliție, unde au fost aprobate, inclusiv de PSD, aceste măsuri”, a spus Miruță, joi seara, la B1 TV.

Miruță: PSD a avut ani la rând posibilitatea să decidă singur

Ministrul susține că PSD a avut, în trecut, perioade în care a putut lua singur decizii politice, dar rezultatele nu au fost cele invocate acum de social-democrați.

„Și dacă este totuși să vorbim din spatele perdelei. PSD a avut vreo câteva zeci de ani posibilitatea să decidă singur, nu construind o coaliție cu alte partide, cam cât de mult a dorit pentru binele României. Și vedem că acel bine, din mâinile PSD, n-a prea ieșit”, a afirmat Miruță.

Ministrul interimar acuză PSD că transformă negocierile politice într-o confruntare publică și spune că mesajul transmis de social-democrați este că aceștia ar accepta deciziile doar dacă pot controla singuri direcția politică a țării.

„Haideți să lăsăm ambițiile acestea pe care PSD se încăpățânează să le facă. E foarte multă gălăgie politică auzită de omul de rând din partea partidelor politice”, a spus Miruță. Ministrul interimar a adăugat că poziționările PSD se traduc, în opinia sa, prin ideea că partidul „nu acceptă decât dacă ei singuri decid totul în România”.

Ministrul contestă sondajele invocate de PSD

Miruță contestă și rezultatele sondajelor invocate în spațiul public și spune că cercetările sociologice realizate de alte institute nu indică aceleași cifre favorabile PSD.

„Nu a luat PSD 51% din voturi pentru a putea decide tot ce se întâmplă în această țară, ci a luat vreo 20%”, a declarat ministrul interimar.

Acesta susține că PSD este, potrivit altor cercetări sociologice, la aproximativ jumătate din numărul de mandate obținute în urmă cu doi ani și lansează o întrebare în legătură cu alegerile anticipate.

„Credeți dumneavoastră că dacă PSD ar sta mai bine la voturi, n-ar pedala pentru alegeri anticipate?”, spune Miruță.

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