PSD are un program de guvernare și caută susținere în Parlament. Anunțul lui Claudiu Manda

„Suntem (n.r – pregătiți de guvernare). Avem candidat de prim-ministru. Nu am discutat de echipă și nu vrem să discutăm de echipă. Vom discuta despre program de guvernare cu partidele și parlamentarii care vor să agreeze acest program de guvernare. Și în ultima etapă vom discuta și despre echipa de guvernare”, a spus Claudiu Manda, joi, la Euronews.

Manda: Sunt grupuri politice care vor susține un astfel de guvern

Întrebat despre cele 233 de voturi necesare pentru învestirea Guvernului și dacă printre acestea s-ar putea afla și voturi de la AUR, Manda nu a confirmat direct sprijinul partidului.

„Nu mă întrebați pe mine și chiar dacă mă întrebați, nu o să vă răspund. Vă spun altcumva. Vă spun că sunt grupuri politice care au exprimat în dialogul cu noi, cu care avem o colaborare parlamentară, care vor susține un astfel de guvern și un program de guvernare”, a declarat secretarul general al PSD.

El a spus că PSD așteaptă și un răspuns favorabil din partea UDMR și că se bazează, în acest scenariu, și pe parlamentari de la alte partide.

„În afară de aceștia, așteptăm un răspuns de la UDMR favorabil. Altfel, e greu să credem că demersul nostru merge până la capăt. Și în afară de aceștia, mai sunt parlamentari de la alte partide politice. Inclusiv PNL, sperăm și USR și altele, care ar putea să voteze într-un astfel de moment în care țara are nevoie de guvern”, a spus Manda.

Manda, despre AUR și Ilie Bolojan

În ceea ce privește AUR, Manda a reluat acuzațiile privind existența unei înțelegeri între liderul AUR George Simion și Ilie Bolojan, precizând însă că informațiile au apărut în spațiul public.

„Dacă vorbim de cei de la AUR, vreau să precizez încă o dată că astăzi avem pe domnul Bolojan de patru luni de zile acolo pentru înțelegerea făcută în mod secret între domnul Simion și domnul Bolojan. Ce s-au înțeles, nu ne-au spus explicit”, a afirmat Manda.

PSD nu vede o colaborare cu USR

Întrebat despre relațiile dintre PSD și celelalte partide la nivel local și, în special, despre USR, Manda a spus că social-democrații au colaborări locale cu formațiuni diferite, în funcție de organizație și de proiectele comune.

În privința USR, însă, secretarul general al PSD a avut o poziție diferită.

„Nu cred că e nimeni care să aibă o relație bună cu USR din PSD, la nivel de județe. Noi n-am tras linii roșii, dar dacă este un partid cu care nu ne-am dorit să avem o colaborare, inclusiv la guvernare, USR-ul este partidul acela”, a declarat Manda.

Acesta a criticat politicile promovate de USR și a spus că partidul nu ar fi rezonat cu ceea ce consideră PSD că sunt nevoile românilor.

Sursa video: Euronews Romania