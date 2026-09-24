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Decretul Meloni schimbă regulile în învățământ. Cursuri intensive de italiană pentru copiii românilor

Guvernul condus de Giorgia Meloni a aprobat decretul care include instrumente suplimentare de sprijin pentru ca elevii străini să învețe mai repede limba italiană.
Decretul Meloni schimbă regulile în învățământ. Cursuri intensive de italiană pentru copiii românilor
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Andreea Tobias
24 sept. 2026, 19:44, Politic
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Măsura privește și comunitatea de români din Italia. Aceasta constituie cel mai numeros grup de elevi străini din sistemul educațional italian.

Executivul de la Roma urmărește prin decizie să faciliteze participarea deplină a copiilor la lecții. De asemenea, dorește să le garanteze șanse egale de integrare.

În viziunea premierului Giorgia Meloni, cunoașterea temeinică a limbii este o condiție esențială pentru prevenirea eșecului și a abandonului școlar.

Datele statistice arată că, deși două treimi dintre elevii străini sunt născuți în Italia, aceștia înregistrează în continuare rezultate inferioare la evaluările naționale de limbă.

Află toate detaliile despre noile reglementări pe Mediafax Italia.

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