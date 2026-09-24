O decadă plină de amintiri: Ce sărbătorește Siegfried Mureșan. „La mulți ani nouă!”

Într-o postare încărcată pe Facebook, premierul desemnat Siegfried Mureșan a încărcat o fotografie realizată în urmă cu zece ani.

Acesta a scris în descriere „10 ani, nenumărate bucurii și o mulțime de planuri!”.

De asemenea, a adăugat data la care a fost realizată fotografia, 24 septembrie 2016.

În imagine, apare alături de soția sa, cei doi arătându-și către cameră verighetele.

„Mulțumesc și la mulți ani nouă!”, se mai arată în postarea lui Siegfried Mureșan, care marchează zece ani de căsnicie a celor doi.