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O decadă plină de amintiri: Ce sărbătorește Siegfried Mureșan. „La mulți ani nouă!”

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a postat o fotografie pe contul său de Facebook, în care anunță o decadă de amintiri și bucurii. Ce eveniment se află în spatele imaginii.
O decadă plină de amintiri: Ce sărbătorește Siegfried Mureșan. „La mulți ani nouă!”
Ioana Târziu
24 sept. 2026, 19:41, Politic
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Într-o postare încărcată pe Facebook, premierul desemnat Siegfried Mureșan a încărcat o fotografie realizată în urmă cu zece ani.

Acesta a scris în descriere „10 ani, nenumărate bucurii și o mulțime de planuri!”.

De asemenea, a adăugat data la care a fost realizată fotografia, 24 septembrie 2016.

În imagine, apare alături de soția sa, cei doi arătându-și către cameră verighetele.

„Mulțumesc și la mulți ani nouă!”, se mai arată în postarea lui Siegfried Mureșan, care marchează zece ani de căsnicie a celor doi.

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