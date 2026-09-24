„Pentru noi, dragostea este încă acolo”. Oana Țoiu compară relația cu SUA cu un „milkshake” ale cărui ingrediente nu mai pot fi separate

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei discuții în marja Adunării Generale ONU, găzduite de Consiliul pentru Relații Externe (Council on Foreign Relations), alături de vicepremierul polonez Radosław Sikorski.

„Pentru noi, dragostea este încă acolo”

Discuția despre viitorul relației transatlantice a ajuns la o comparație cu o căsnicie, după ce Sikorski a folosit această metaforă pentru a descrie legăturile dintre Europa și Statele Unite.

Oana Țoiu a preluat metafora și a afirmat că, în cazul României, „dragostea” nu a dispărut.

„Cred că, pentru noi, dragostea este încă acolo. Dar ceea ce ne dorim este să avem, în această căsnicie, capacitatea de a cumpăra împreună o casă mai mare, ca să folosesc această analogie”, a declarat Oana Țoiu.

Ministrul de Externe a adus apoi în discuție prezența americană în România, investițiile planificate la baza militară Mihail Kogălniceanu și sistemul de la Deveselu.

„În acest sens, de exemplu, perspectiva României este că prezența SUA în România, investițiile de ordinul miliardelor pe care le-am planificat pentru baza militară de la Mihail Kogălniceanu, care este una dintre cele mai mari din Europa, prezența scutului de la Deveselu și parteneriatul nostru cu SUA în domeniul apărării împotriva unor potențiale atacuri iraniene sunt elemente importante. Însă ceea ce am construit împreună, în materie de încredere, de-a lungul acestui proces contribuie, de asemenea, la capacitatea Statelor Unite de a-și proiecta puterea și la securitatea SUA”, a spus șefa diplomației române.

Metafora „milkshake-ului”: „Nu există nicio modalitate de a scoate căpșunile”

Țoiu a afirmat că încrederea construită între România și Statele Unite în cadrul cooperării de securitate contribuie inclusiv la securitatea și capacitatea de proiecție a puterii americane.

Ministrul a comparat apoi interdependența dintre interesele economice și cele de securitate ale celor două țări cu ingredientele unui milkshake.

„Cred că, dacă ne uităm la obiectivele noastre de securitate și economice, este că, atunci când ai ceva care funcționează și ai, de exemplu, acest milkshake extraordinar, nu există nicio modalitate de a scoate căpșunile și restul ingredientelor înapoi din rețetă. Nu funcționează așa. Și cred că în acest punct ne aflăm acum în această relație”, a declarat Oana Țoiu.

Țoiu leagă politica externă de costul vieții

Ministrul român de Externe a vorbit și despre preocupările cetățenilor americani, argumentând că politica externă și investițiile strategice au consecințe asupra vieții de zi cu zi, chiar dacă această legătură nu este întotdeauna vizibilă imediat.

„Cred că preocuparea pentru propria calitate a vieții, pentru costul vieții, prețul energiei, securitate, salarii, accesul la servicii publice este prioritatea cetățenilor americani și a majorității cetățenilor din întreaga lume”, a afirmat Țoiu.

Șefa diplomației române a susținut că mesajul său pentru publicul american este că relațiile construite la nivel internațional contribuie inclusiv la atingerea unor obiective economice care îi afectează direct pe cetățeni.

„Așadar, mesajul meu ar fi că ceea ce se întâmplă în lume și ceea ce construim împreună contribuie, de fapt, în mod direct la aceste obiective privind costul zilnic al vieții, presiunea zilnică asupra familiilor și companiilor. Nu este vizibil, nu este imediat, nu este întotdeauna ușor de conectat în conversația politică, dar arhitectura economiilor noastre, arhitectura investițiilor noastre pe termen lung se bazează pe forța acestei relații”, a declarat Oana Țoiu.

Ministrul de Externe a concluzionat că preocupările interne și politica externă nu trebuie prezentate drept priorități concurente.

„Așadar, ori de câte ori acestea sunt puse sub semnul întrebării, ar trebui să devină mai puternice pentru a servi acestui scop. Nu este o competiție între concentrarea asupra problemelor interne și afacerile externe. Este, mai degrabă, o complementaritate între ele”, a afirmat Oana Țoiu.