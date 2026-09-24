România, evaluată de o mare agenție de rating. Bolojan: „Sunt optimist că oamenii politici vor continua linia actualului Guvern”

Delegația agenției internaționale de rating Standard & Poor’s se află la București pentru evaluarea periodică a evoluțiilor economice și fiscale ale României.

La întâlnire au participat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, directorul general al Trezoreriei Statului, Ștefan Nanu, și consilierul onorific al premierului, Ionuț Dumitru.

Bolojan: Trebuie menținută actuala linie a Guvernului

Premierul le-a prezentat reprezentanților agenției și evoluția deficitului bugetar, care, potrivit Executivului, a scăzut în primele șapte luni ale anului 2026 cu peste 28 de miliarde de lei față de aceeași perioadă a anului trecut.

„Anul trecut și în prima parte a acestui an am luat măsuri pentru a corecta situația cheltuielilor publice, iar punerea lor în aplicare a dus la reducerea deficitului bugetar și a asigurat respectarea angajamentelor luate de România față de partenerii externi. Anul 2027 va depinde de modul în care va fi construit bugetul pentru anul viitor”, a afirmat Ilie Bolojan.

Potrivit premierului, dacă actuala linie a politicilor guvernamentale va fi menținută, România poate continua reducerea deficitului.

Ce așteaptă Bolojan de la oamenii politici

Bolojan a indicat printre priorități eficientizarea administrației, reformarea companiilor de stat, prioritizarea cheltuielilor publice și investițiile care generează creștere economică.În cazul companiilor de stat, premierul a menționat necesitatea reducerii subvențiilor de la buget și creșterii profitabilității.

Șeful Guvernului a legat continuarea reformelor și de menținerea credibilității României în fața investitorilor și a partenerilor externi.

„Sunt optimist că oamenii politici care au interes ca România să rămână stabilă vor continua linia politicilor guvernamentale pentru păstrarea echilibrelor și reducerea deficitului bugetar”, a declarat premierul.