Ce a reușit Siegfried Mureșan în șase zile de la nominalizarea ca premier. Mesaj pentru alegătorii AUR: „Vreau să îi ajutăm”

Ce a reușit Mureșan în primele șase zile de la nominalizare

Siegfried Mureșan spune, joi, că, în cele șase zile de la desemnarea sa de către președintele Nicușor Dan, a început organizarea negocierilor cu PNL, USR și UDMR și lucrul la programul de guvernare.

„Ce-am reușit să facem în ultimele șase zile de când președintele m-a desemnat a fost următorul lucru. Am reușit să ne organizăm cu Partidul Național Liberal, USR și UDMR. Am reușit să începem munca pe programul de guvernare cu extensii celor trei partide. Începem aici să facem o strategie politică comună”, a declarat acesta, la Adevărul.

După ce principalele elemente ale programului de guvernare au fost conturate, Mureșan spune că a mers la grupurile parlamentare ale PNL și USR, marți, și la grupul UDMR, miercuri.

„Toate cele trei grupuri parlamentare au confirmat susținerea pentru mine și au confirmat că parlamentarii lor vor vota în ansamblu pentru guvernul pe care îl văd”, a spus premierul desemnat.

Mureșan: Mai preocupat decât sunt de AUR, sunt de oamenii care au votat AUR

Siegfried Mureșan spune că își propune formarea unui „stat modern, reformat”, cu o administrație publică mai eficientă și o gestionare cumpătată a banului public.

„Eu propun un stat modern, reformat, un stat în care să eficientizăm administrația publică centrală și locală, un stat care să gestioneze cumpătat banul public. Nu propun nimic care e populist, nu propun nimic pentru care să nu avem acoperire, nu propun oamenilor case gratis sau case cum erau de 35.000 de euro, fiindcă acele lucruri nu se pot face în forma în care AUR le-a spus”, a declarat premierul desemnat.

Mureșan a criticat mesajele AUR, dar a spus că este mai preocupat de oamenii care au votat partidul decât de formațiunea politică.

„Deci AUR este un partid care se joacă cu nemulțumirile oamenilor și, mai preocupat decât sunt de AUR, sunt de oamenii care au votat AUR. Pe ei vreau să îi înțelegem și vreau să îi ajutăm, fiindcă oamenii care au votat AUR nu trebuie acuzați, trebuie înțeleși”, a spus Mureșan.

Premierul desemnat consideră că votul pentru AUR exprimă și nemulțumirea față de modul în care România a fost guvernată în trecut.

„Ei cu siguranță au fost nemulțumiți de modul în care România a fost condusă în trecut, fiindcă guvernele din trecut n-au corectat nedreptățile din societate, n-au reformat țara”, a afirmat acesta.

Discuțiile cu PSD: Mureșan spune că nu va încerca să divizeze partidul

Întrebat dacă el sau membri ai PNL discută direct cu parlamentari PSD și AUR pentru a obține voturi pentru Guvern, Mureșan a spus că dialogul cu PSD va fi purtat oficial, cu conducerea partidului.

„Discuția mea este respectuoasă cu președintele Partidului Social-Democrat, Sorin Grindeanu. Nouă, membrilor Partidului Național Liberal, nu ne-a plăcut când politicieni din alte partide au încercat să divizeze, să afecteze Partidul Național Liberal. Ca atare, eu nu voi face asta cu niciun alt partid, nici cu Partidul Social-Democrat”, a declarat Mureșan.

Premierul desemnat a precizat că, în perioada următoare, va discuta direct cu conducerea PSD.

„Discuția mea în zilele următoare va fi mereu oficială, directă, cu președintele ales și legitim al PSD, Sorin Grindeanu, cu echipa de conducere a PSD. Nu voi încerca să-i divizez”, a spus Mureșan.