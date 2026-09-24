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Siegfried Mureșan, despre conspirațiile din jurul său: „Am stat luni de zile să ne întrebăm unde e Elodia”. Ce spune despre eticheta de premier „pro-german”

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a respins joi, la „Interviurile Adevărul”, interpretările potrivit cărora ar reprezenta o orientare „pro-germană” în politica externă a României. Mureșan a dus discuția spre teoriile conspirației din spațiul public românesc și a invocat inclusiv cazul Elodia.
Siegfried Mureșan, despre conspirațiile din jurul său: „Am stat luni de zile să ne întrebăm unde e Elodia”. Ce spune despre eticheta de premier „pro-german”
Sursa foto: Mediafax Foto/Fotograf: Alexandru Dobre
Oana Antipa
24 sept. 2026, 18:42, Politic
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Întrebat despre articolele și comentariile în care este prezentat drept un politician „pro-german”, în opoziție cu varianta unui premier cu o orientare mai apropiată de Statele Unite, Siegfried Mureșan a respins această delimitare.

„Eu sunt un premier pro-român. Eu sunt un premier care vrea o Românie puternică, într-o Europă puternică. Noi ne-am ocupat mult, așa, în general, de teoriale conspirațiilor în România”, a declarat Mureșan.

Premierul desemnat a recurs apoi la o comparație cu unul dintre cele mai mediatizate cazuri din România ultimelor decenii.

„Am stat luni de zile să ne întrebăm unde e Elodia, dacă e Elkodia, dacă nu e Elodia. Deci, multe lucruri în viață sunt mult mai simple, dar știți cum e. De 30 de ani, la noi, de fapt de la Revoluție, de 36 de ani, s-a încercat mereu păstrarea, așa, unei conspirații în spațiu public menită și să reducă încrederea oamenilor în instituții, în lege, în justiție, în dreptate”, a afirmat Siegfried Mureșan.

Mureșan aduce în discuție legăturile politicienilor cu serviciile

Premierul desemnat a susținut că neîncrederea unei părți a populației este alimentată și de relațiile pe care unii politicieni le-au avut, de-a lungul timpului, cu instituții sau academii din zona serviciilor de informații.

„În plus, sigur că atunci când ai mulți oameni politici de pe la tot felul de partide care au făcut studii la academiile de informații, care au doctorate plagiate sau neplagiate, tot felul de legături, inclusiv cu serviciile de informații și așa mai departe, ca cetățean, normal că ești derutat, normal că ești debusolat”, a declarat Mureșan.

Acesta și-a îndreptat apoi atacul politic spre PSD: „Și acești oameni politici care au avut studii, doctorate, de tot felul, prietenii noștri din PSD, aproape toți din conducerea au și-au făcut veacul pe la SRI, SIE și cum se numesc serviciile astea de informații”, a spus premierul desemnat.

„Nici măcar nu știu unde este sediul SRI”

Mureșan a susținut că el nu are asemenea legături și că deciziile sale politice sunt independente.

„Eu nici măcar nu știu unde este sediul SRI în București, în România, dacă au și alte sedii prin țară sau așa. Deci lor le e greu să înțeleagă că sunt și oameni politici independenți, pe propriile lor picioare care iau propriile decizii și care fac ceea ce e corect pentru țară”, a afirmat Siegfried Mureșan.

În privința orientării externe, premierul desemnat a pledat atât pentru menținerea României în nucleul european, cât și pentru consolidarea relației transatlantice.

„Dar repet, cred că România poate fi puternică, într-o Europa puternică, cred că cine vrea să ne izoleze de Europa ne face rău, ne slăbește, ne marginalizează și ne va și sărăci și cred că și parteneriatul transatlantic este esențial pentru noi, pentru securitate și cu cât reușim să dezvoltăm și o componentă economică puternică a parteneriatului transatlantic cu atât mai bine”, a declarat Mureșan.

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