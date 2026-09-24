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Bolojan: Avem nevoie de un guvern stabil pentru continuarea reducerii deficitului și a reformelor

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat, joi seara, într-o postare pe Facebook, că a discutat cu reprezentanții agenției de rating S&P despre situația finanțelor publice ale României și perspectivele economice ale țării.
Bolojan: Avem nevoie de un guvern stabil pentru continuarea reducerii deficitului și a reformelor
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Laura Buciu
24 sept. 2026, 21:15, Politic
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Bolojan susține că, în ultimul an, deficitul bugetar a scăzut, iar cheltuielile au fost ținute sub control. Potrivit acestuia, ajustarea fiscală începută anul trecut începe să se reflecte în cifre.

„Ne-am respectat angajamentele asumate de România față de partenerii noștri”, a transmis premierul interimar.

Potrivit lui Bolojan, reprezentanții S&P au fost interesați și de situația politică din România, în special de perspectivele formării unui nou guvern și de capacitatea acestuia de a continua măsurile de consolidare fiscală și reformele asumate.

Premierul interimar a subliniat că, pentru piețele financiare și pentru creditorii României, este importantă atât evoluția finanțelor publice de până acum, cât și existența unei perspective de continuitate a măsurilor adoptate.

„Dacă menținem direcția actualelor politici fiscale, putem continua traiectoria de reducere a deficitului bugetar. Pentru sănătatea economiei, această continuitate este importantă”, a afirmat Bolojan.

Bolojan: România are nevoie de un guvern cu puteri depline

Premierul interimar consideră că România are nevoie de un guvern cu puteri depline, care să poată construi și respecta bugetul pentru 2027, să continue reducerea deficitului și să implementeze reformele asumate.

Printre măsurile indicate de Bolojan se numără eficientizarea administrației publice, reformarea companiilor de stat, prioritizarea cheltuielilor publice și orientarea investițiilor către proiecte care pot genera creștere economică.

„Echilibrarea trebuie să fie susținută de schimbări care produc efecte în timp: o administrație mai eficientă, companii de stat reformate, cheltuieli publice mai bine prioritizate și investiții care generează creștere economică”, a transmis acesta în postarea de pe Facebook.

Bolojan a mai arătat că formarea unui guvern stabil, cu un program credibil și cu asumarea continuării reformelor este importantă pentru menținerea credibilității financiare a României.

„Soluția politică este pe masa Parlamentului”, a scris premierul interimar, precizând că premierul desemnat, Siegfried Mureșan, urmează să ceară săptămâna viitoare votul de încredere al Parlamentului.

„Este un vot esențial pentru viitorul României, dincolo de interesele de partid și de aritmetica parlamentară”, a conchis Ilie Bolojan.

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