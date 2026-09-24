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Siegfried Mureșan nu ia în calcul să își depună mandatul. „Categoric nu. Sunt consecvent, nu mă răzgândesc”

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a anunțat că nu ia deloc în calcul să își depună mandatul. El spune că a luat în serios procedura din primul moment și că abia așteaptă să prezinte programul în Parlament.
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Ioana Târziu
24 sept. 2026, 22:30, Politic
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Invitat joi seara la Euronews, Siegfried Mureșan a fost întrebat dacă ia în calcul varianta de a-și depune mandatul.

„Nu, nu, nu. Categoric nu”, a fost răspunsul oferit de premierul desemnat.

„Am spus acest lucru și mă cunoașteți de atâția ani, sunt consecvent, dacă spun ceva o dată, nu reconsider, nu mă răzgândesc”, a continuat el.

Potrivit acestuia, el a luat în serios această procedură încă din primul moment, „din respect față de Constituție, față de președintele României, față de procedură”.

Mai mult, el a declarat că abia așteaptă să își prezinte programul în Parlament.

Dacă Guvernul va fi investit, dacă votul va avea succes, ne apucăm de treabă în prima zi. Dacă Guvernul, presupunem ipotetic, nu ar fi investit, atunci ne organizăm și acesta va fi manifestul nostru pentru următoarele alegeri. Dacă spunem oamenilor acum că reformăm și modernizăm România, atunci pentru asta vom milita de acum încolo”, a explicat Mureșan.

Totodată, premierul desemnat a precizat că își dorește ca oamenii să vadă cum se poziționează partidele politice.

„PSD-ul e în această zonă confortabilă în care pretind că sunt un partid pro-european, dar nu vor mai putea convinge pe nimeni, nici aici, nici din partenerii lor, că sunt un partid pro-european dacă votează nou cu extrema dreaptă”, afirmă Mureșan.

Premierul desemnat ca declarat că se întreabă cum „președintele Camerei Deputaților nu ia în serios rolul Parlamentului și, practic, invită un candidat să întoarcă spatele Parlamentului”.

„Nu voi întoarce niciodată spatele Parlamentului. Nu îmi depun mandatul. Abia aștept să merg în Parlament, să prezint echipa de miniștri și programul de guvern”, a conchis Siegfried Mureșan.

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