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O femeie a fost recuperată noaptea din Munții Ceahlău. Ce greșeli a făcut aceasta și ce recomandă salvamontiștii

O femeie a fost recuperată în noaptea de joi spre vineri din Munții Ceahlău. Mai exact, aceasta se afla la mare altitudine, aproape de Cascada Duruitoarea. Pierduse traseul în întuneric, era singură și temperaturile scădeau din ce în ce mai mult.
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Coralia Frigea
25 sept. 2026, 08:02, Politic
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O femeie a fost recuperată noaptea de către un echipaj Salvamont Neamț din Munții Ceahlău. Ea a mers în drumeție pe vârful Toaca, iar, la întoarcere, s-a despărțit de grupul cu care era pentru a privi apusul.

Din păcate, în timp ce cobora din zona platoului vestic al Masivului Ceahlău spre Cascada Duruitoarea, soarele a apus foarte rapid, iar femeia a rămas pe munte, în întuneric. Nici baterie la telefon nu mai avea prea multă, însă a reușit să apeleze autoritățile. Echipajul Salvamont Neamț a mers de urgență acolo.

„O acțiune cu factor mare de risc derulată într-o zonă dificilă, la care se adaugă noaptea, temperatura scăzută, la limita înghețului, cu o victimă singură, panicată, aflată fără lumină, hrană și apă în vecinătatea pereților verticali. Și mai ales fără un echipament care să-i asigure protecția termică”, au transmis salvamontiștii, într-o postare pe Facebook.

Avertisment pentru drumeți

Misiunea de recuperare s-a realizat cu succes, iar femeia a ajuns teafără la baza muntelui. Autoritățile avertizează populația să nu plece pe munte neechipată corespunzător climatului și condițiilor meteo.

„În scurt timp avea să realizeze că noaptea a coborât aproape instantaneu după apus, că odată cu ea frigul a început să muște din mușchii obosiți și neprotejați de un echipament adecvat, că ghetele sport alunecau pe stâncile ude și cel mai grav că bateria telefonului ei scădea dramatic”, au mai precizat autoritățile.

De asemenea, și ora plecării este foarte importantă, cât mai devreme, pentru a avea timp să vă întoarceți la timp.

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