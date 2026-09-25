Ministru demis din funcție deoarece s-a întâlnit cu Donald Trump

Ministrul de Externe din Costa Rica, Manuel Tovar Rivera, a fost demis pentru că a participat o întâlnire neaprobată cu Donald Trump în SUA. Potrivit Al Jazeera, președinta Laura Fernández l-a demis pe ministrul de Externe din cauza participării acestuia la reuniunea „Scutul Americilor” (Shield of the Americas) de la New York.

De ce a fost demis ministrul de Externe

Manuel Tovar a participat la summit-ul regional de securitate condus de SUA, alături de președintele american Donald Trump, fără a o anunța pe președintă. Laura Fernández consideră că omisiunea a împiedicat propria sa participare și a adus prejudicii strategice majore intereselor țării.

Fernández a declarat că ea ar fi trebuit să participe la reuniunea alianței anti-cartel „Scutul Americilor”, inițiată de Trump, care a avut loc la New York. Misiunea coaliției este combaterea traficului de droguri și a crimei organizate în întreaga regiune. Laura Fernández este o conservatoare și aliată a lui Trump.

Tovar a evitat să comenteze demiterea sa, mulțumindu-i pur și simplu președintei Fernández, aflată la putere din luna mai a anului trecut, pentru includerea sa în cabinet.

Indiana Trejos, actualul ministru al Comerțului din Costa Rica, a fost numită ministru interimar de Externe și va prelua funcția la întoarcerea din misiunea sa la Adunarea Generală a ONU.

La reuniunea, desfășurată în paralel cu Adunarea Generală a ONU de la New York, au participat mai mulți președinți latino-americani de dreapta. 15 membri ai coaliției au emis o declarație comună prin care își exprimau intenția de a impune înghețarea activelor și restricții privind vizele, precum și de a urmări penal membrii și susținătorii a 24 de organizații criminale.

Ce s-a discutat la reuniunea din SUA

Întâlnirea a reprezentat o nouă încercare a administrației Trump de a mobiliza regiunea în jurul unei abordări mai agresive față de traficul de droguri. De la revenirea sa în funcție Donald Trump a desemnat cartelurile drept organizații „teroriste” străine.

În plus, Trump a ordonat zeci de intervenții împotriva unor ambarcațiuni din Marea Caraibilor și din estul Oceanului Pacific, despre care oficialii americani afirmau că transportau stupefiante destinate SUA.

Costa Rica, o destinație turistică de top considerată mult timp un bastion al stabilității în America Latină, se confruntă în prezent cu o creștere a violenței legate de traficul de droguri.