Prima pagină » Politic » Ministru demis din funcție deoarece s-a întâlnit cu Donald Trump

Ministru demis din funcție deoarece s-a întâlnit cu Donald Trump

Un ministru de Externe a fost demis din funcție deoarece s-a întâlnit cu Donald Trump. Este vorba despre șeful diplomației din Costa Rica. El a avut o întâlnire cu Trump și apoi a fost dat afară de președinta țării sale deoarece nu a anunțat evenimentul.
Ministru demis din funcție deoarece s-a întâlnit cu Donald Trump
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Petru Mazilu
25 sept. 2026, 07:38, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Ministrul de Externe din Costa Rica, Manuel Tovar Rivera, a fost demis pentru că a participat o întâlnire neaprobată cu Donald Trump în SUA. Potrivit Al Jazeera, președinta Laura Fernández l-a demis pe ministrul de Externe din cauza participării acestuia la reuniunea „Scutul Americilor” (Shield of the Americas) de la New York.

De ce a fost demis ministrul de Externe

Manuel Tovar a participat la summit-ul regional de securitate condus de SUA, alături de președintele american Donald Trump, fără a o anunța pe președintă. Laura Fernández consideră că omisiunea a împiedicat propria sa participare și a adus prejudicii strategice majore intereselor țării.

Fernández a declarat că ea ar fi trebuit să participe la reuniunea alianței anti-cartel „Scutul Americilor”, inițiată de Trump, care a avut loc la New York. Misiunea coaliției este combaterea traficului de droguri și a crimei organizate în întreaga regiune. Laura Fernández este o conservatoare și aliată a lui Trump.

Tovar a evitat să comenteze demiterea sa, mulțumindu-i pur și simplu președintei Fernández, aflată la putere din luna mai a anului trecut, pentru includerea sa în cabinet.

Indiana Trejos, actualul ministru al Comerțului din Costa Rica, a fost numită ministru interimar de Externe și va prelua funcția la întoarcerea din misiunea sa la Adunarea Generală a ONU.

La reuniunea, desfășurată în paralel cu Adunarea Generală a ONU de la New York, au participat mai mulți președinți latino-americani de dreapta. 15 membri ai coaliției au emis o declarație comună prin care își exprimau intenția de a impune înghețarea activelor și restricții privind vizele, precum și de a urmări penal membrii și susținătorii a 24 de organizații criminale.

Ce s-a discutat la reuniunea din SUA

Întâlnirea a reprezentat o nouă încercare a administrației Trump de a mobiliza regiunea în jurul unei abordări mai agresive față de traficul de droguri. De la revenirea sa în funcție Donald Trump a desemnat cartelurile drept organizații „teroriste” străine.

În plus, Trump a ordonat zeci de intervenții împotriva unor ambarcațiuni din Marea Caraibilor și din estul Oceanului Pacific, despre care oficialii americani afirmau că transportau stupefiante destinate SUA.

Costa Rica, o destinație turistică de top considerată mult timp un bastion al stabilității în America Latină, se confruntă în prezent cu o creștere a violenței legate de traficul de droguri.

Recomandarea video

SONDAJ: Cât de mult risipim în viața de zi cu zi și care sunt soluțiile la îndemână pentru antirisipă în viața cotidiană?
G4Media
Ion Țiriac a scos «bestia» din colecție! Cum arată limuzina din 1968 pe care au avut-o John Lennon, Coco Chanel, Ceaușescu și Saddam Hussein
GSP.ro
Scandal în Corbeanca, la doi pași de Paradisul Verde al lui Țânțăreanu. Primarul userist al comunei este acuzat că a construit ilegal o structură pentru panouri fotovoltaice. Cum se apără edilul
Gandul
Familia Regală a Marii Britanii, din nou în doliu! Anunțul trist a fost făcut în urmă cu puțin timp
Cancan
Lindsey Vonn și-a făcut iubit cu 11 ani mai tânăr ca ea! Campioana, apariție în bikini cu partenerul ei
Prosport
„Doctorul în securitate” Lucian Pahonțu contraatacă în instanță. Șeful SPP susține că nici măcar judecătorii nu-i pot desființa teza de doctorat
Libertatea
Verifică ambalajul înainte să cumperi cartofi. Avertismentul pe care nu trebuie să-l mai ignori
CSID
Experiment extrem la Constanța! Ce se întâmplă cu bateria unui SUV hibrid după 24h în apă de mare?
Promotor
ANALIZĂ. Ce face România cu gazele în perspectiva celei mai grele ierni pentru toată Europa
Economedia