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Oana Țoiu: Susținem un armistițiu care să protejeze infrastructura și rutele de transport în Marea Neagră

România susține o încetare a focului în Marea Neagră care să protejeze nu doar infrastructura energetică, ci și celelalte obiective critice și rutele de transport, a declarat vineri ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, la o conferință de presă în marja Adunării Generale a ONU, la New York.
Oana Țoiu: Susținem un armistițiu care să protejeze infrastructura și rutele de transport în Marea Neagră
sursă foto: captură video
Petre Apostol
25 sept. 2026, 02:15, Politic
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„Când mă uit la discuțiile pe care le-am avut cu ucrainenii în aceste zile, dar și de-a lungul timpului, când analizăm posibilitatea unei încetări a focului și oprirea atacurilor, aceasta nu poate fi dedicată doar energiei”, a spus Țoiu, întrebată despre discuțiile privind o posibilă pauză în atacurile asupra obiectivelor energetice din regiune și despre rolul Turciei în securitatea Mării Negre.

Ea a explicat că discuțiile purtate joi la New York s-au concentrat asupra lanțurilor de aprovizionare cu alimente, întrucât acestea au efecte asupra mai multor țări din întreaga lume.

„Din partea României, susținem un armistițiu care să protejeze toată infrastructura critică și rutele de transport”, a declarat ministrul.

Potrivit acesteia, o astfel de încetare a focului ar permite reluarea fluxurilor de alimente necesare la nivel mondial, cu prioritate pentru cereale, dar ar avea și o componentă energetică.

„Ne bazăm, de asemenea, pe rutele comerciale din Marea Neagră când vine vorba despre petrolul pe care îl importăm, de exemplu, din Kazahstan, care este, de asemenea, direct legat de securitatea Mării Negre”, a spus Țoiu.

Ministrul a adăugat că a discutat deja cu ministrul de Externe al Kazahstanului despre securitatea acestor rute de transport și că intenționează să aibă o nouă întâlnire cu acesta la New York.

„În acest moment, o încetare a focului dedicată doar unuia dintre domenii nu cred că este o cale care are potențial de succes”, a afirmat Oana Țoiu.

Despre colaborarea cu Turcia

În ceea ce privește Turcia, Țoiu a spus că România continuă cooperarea cu Ankara și cu Bulgaria pentru securitatea Mării Negre.

„Lucrăm cu Bulgaria și Turcia în cadrul grupului pentru deminare. Facem acest lucru de mai mulți ani și am făcut-o cu succes”, a declarat ea.

Potrivit ministrului, în urma summitului de la Ankara, România, Turcia și Bulgaria au decis să își extindă cooperarea pentru protejarea infrastructurii critice.

„Prin aceasta înțelegem, de exemplu, cablurile submarine. Prin aceasta înțelegem infrastructura energetică. Prin aceasta înțelegem capacitatea noastră colectivă de a proteja Marea Neagră”, a spus Țoiu.

Oana Țoiu participă la cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, desfășurată la New York, în perioada 22 septembrie – 2 octombrie. În cadrul reuniunilor și evenimentelor din marja Adunării Generale, ministrul român de Externe reprezintă România în discuții privind securitatea Mării Negre, securitatea alimentară, conectivitatea regională și alte teme de interes internațional.

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