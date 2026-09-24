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Actrița Susan Sarandon, printre persoanele reținute la un protest anti-Netanyahu la New York

Actrița premiată cu Oscar, Susan Sarandon, s-a numărat joi printre persoanele reținute de poliția din New York în timpul unui protest împotriva premierului israelian Benjamin Netanyahu, desfășurat în apropierea sediului Organizației Națiunilor Unite.
Actrița Susan Sarandon, printre persoanele reținute la un protest anti-Netanyahu la New York
sursă foto: captură video
Petre Apostol
24 sept. 2026, 23:43, Știri externe
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Potrivit AFP, Susan Sarandon a fost încătușată și condusă de polițiști în timpul manifestației, organizată de gruparea Jewish Voice for Peace („Vocea evreiască pentru pace”). Protestatarii au blocat First Avenue, în apropierea sediului ONU, unde Netanyahu urma să susțină un discurs în fața Adunării Generale.

Și actrița Hannah Einbinder, cunoscută pentru rolul din serialul „Hacks”, a fost escortată de poliție de la protest. Actorul Caleb Hearon s-a numărat, de asemenea, printre persoanele reținute.

Un purtător de cuvânt al poliției din New York (NYPD) a declarat că agenții au intervenit în urma informațiilor privind o „manifestație neautorizată”, în cadrul căreia participanții blocau o intersecție, conform sursei citate.

Poliția a transmis că membri ai Biroului pentru Relații cu Comunitatea le-au cerut protestatarilor, prin avertismente repetate, să părăsească zona. „Aceștia au continuat să blocheze intersecția. Mai multe persoane care nu s-au conformat au fost luate în custodie”, a precizat reprezentanta NYPD, fără să indice numărul celor reținute.

La manifestație, protestatarii au afișat pancarte cu mesaje precum „Stop Arming Israel” („Opriți înarmarea Israelului”) și „End the Genocide” („Opriți genocidul”).

Protestul a avut loc în timp ce premierul israelian Benjamin Netanyahu se pregătea să se adreseze Adunării Generale a ONU. În timpul discursului său, mai multe delegații au părăsit sala. Netanyahu a criticat statele care au recunoscut recent Palestina, între care Franța și Regatul Unit.

Susan Sarandon, cunoscută pentru filme precum „Thelma & Louise”, „Dead Man Walking” și „The Rocky Horror Picture Show”, este de mai mult timp o voce publică în sprijinul cauzei palestiniene.

La Festivalul de Film de la Veneția, în această lună, actrița a declarat că opiniile sale despre războiul din Gaza i-ar fi afectat cariera și că anumite filme i-au fost retrase după ce agenții ar fi recomandat ca ea să nu fie distribuită în producții.

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