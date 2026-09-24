„Banii nu fac politică”. Adrian Câciu: Piețele globale împing dobânzile în sus, nu situația politică internă

Într-o postare publicată joi pe Facebook, Adrian Câciu susține că „dobânzile nu au granițe” și argumentează că majorarea randamentelor din marile economii influențează și piețele emergente, inclusiv România.

„Este incorect să iei întreaga creștere a randamentelor, să ascunzi ceea ce se întâmplă simultan în SUA, Japonia și Europa și apoi să o prezinți publicului drept consecința faptului că nu trece un guvern la București”, afirmă Câciu.

Declarația vine în contextul în care piețele globale de obligațiuni traversează o perioadă de volatilitate, cu randamente ridicate în principalele economii.

Reuters relata joi că randamentul titlurilor americane pe 10 ani a atins 5,12%, un maxim după criza financiară, iar randamentul obligațiunilor japoneze pe 10 ani a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii 30 de ani. În zona euro, randamentele obligațiunilor au rămas aproape de maxime multianuale, pe fondul îngrijorărilor privind inflația, prețurile energiei și finanțarea datoriei publice.

Câciu susține că, atunci când randamentele activelor considerate mai sigure cresc, investitorii își reevaluează alocările de capital, ceea ce poate pune presiune asupra piețelor emergente. În opinia sa, acest mecanism poate determina creșterea randamentelor cerute și pentru obligațiunile unor state precum România.

Șocul global și riscul specific României

El afirmă, în același timp, că România are și vulnerabilități proprii, între care deficitul bugetar, inflația, nivelul datoriei și necesarul ridicat de finanțare.

Câciu critică interpretarea potrivit căreia creșterea dobânzilor ar fi determinată în principal de faptul că se află în curs procedura de formare și învestire a Guvernului care urmează să fie propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan.

Potrivit lui Câciu, problema economică relevantă este determinarea ponderii pe care o au, pe de o parte, evoluțiile globale ale piețelor de obligațiuni și, pe de altă parte, modificarea primei de risc asociate României.

„Faptul că două lucruri se întâmplă simultan — cresc dobânzile și la București se negociază un guvern — nu demonstrează că unul îl provoacă pe celălalt”, afirmă Adrian Câciu.

El conchide că analiza evoluției costurilor de finanțare trebuie să țină cont atât de factorii externi, cât și de vulnerabilitățile specifice economiei românești.

„Mai întâi analizăm piața. Apoi tragem concluziile. Banii nu fac politică! Dar toate sunt legate: șoc global pe randamente, presiune pe relocare capital, presiune pe valuta capitalului prevăzut a fi relocat! Mureșan nu exista în ecuația aceasta. Care este o ecuație complicată!”, încheie Câciu.