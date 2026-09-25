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Bella Vita. Premierul maghiar s-a plimbat cu scuterul prin Roma și s-a întâlnit cu Papa Leon al XIV-lea

Premierul maghiar Péter Magyar s-a plimbat cu scuterul prin Roma împreună cu fiul său. La vita è bella, a transmis șeful Guvernului. În timpul vizitei la Roma, premierul Magyar s-a întâlnit și cu Papa Leon al XIV-lea.
Bella Vita. Premierul maghiar s-a plimbat cu scuterul prin Roma și s-a întâlnit cu Papa Leon al XIV-lea
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Sursa foto: Raul Stef/Mediafax Foto
Petru Mazilu
25 sept. 2026, 08:59, Politic
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Premierul Ungariei, Péter Magyar, a devenit viral pe internet după ce a publicat imagini cu el plimbându-se cu scuterul pe străzile Romei. El a folosit celebrul scuter Vespa și a fost însoțit de fiul său. Fotografii și un videoclip au fost publicate pe pagina de Facebook a premierului fiind însoțite de un mesaj. „Roma, Vespa, stare de spirit… La vita è bella”, a scris premierul.

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Imaginile au devenit foarte populare deoarece seamănă cu cele din filmele clasice italiene. Și alte aspecte ale vizitei în Italia a lui Magyar au fost intens mediatizate. El a călătorit cu un avion al unei companii low-cost și a fost însoțit de doi dintre copiii săi. Reprezentanții premierului au transmis că toate cheltuielile pentru transprtul copiilor au fost asigurate din fonduri private.

Premierul a fost primit la Vatican

Premierul Ungariei, Péter Magyar, a mers în Italia pentru o vizită oficială la Vatican. Joi, șeful guvernului de la Budapesta a fost primit în audiență privată de către Papa Leon al XIV-lea.

Conform informațiilor oficiale, întâlnirea a ținut jumătate de oră. Papa și premierul au discutat despre teme actuale, precum războaiele din lume, criza energetică și impactul inteligenței artificiale. La final, premierul maghiar l-a invitat în mod oficial pe Suveranul Pontif să viziteze Ungaria.

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