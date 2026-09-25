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Serviciile secrete ucrainene susțin că au aflat unde vor rușii să atace la iarnă: „Rusia va avea de suferit”

Serviciile de informații ucrainene anunță că au intrat în posesia unor documente rusești care indică ținte ce ar urma să fie atacate în această iarnă, inclusiv infrastructura energetică și sistemele de utilități din marile orașe ale Ucrainei.
Serviciile secrete ucrainene susțin că au aflat unde vor rușii să atace la iarnă: „Rusia va avea de suferit”
Sursa foto: Mediafax Foto
Petru Mazilu
25 sept. 2026, 11:18, Politic
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Ministrul Energiei, Denys Shmyhal a fost citat de presa ucraineană spunând că serviciile de informații au obținut două documente rusești care conțin planuri privind atacuri asupra infrastructurii energetice și de utilități a Ucrainei.

Ministrul a mai spus că documentele includ atât țintele vizate, cât și cantitatea și tipurile de arme necesare pentru distrugerea acestora.

Ce obiective ar fi vizate

Shmyhal a afirmat că planurile nu se referă doar la centralele și instalațiile de producere a energiei electrice. Potrivit acestuia, Rusia ar intenționa să lovească și infrastructura de încălzire, sistemele de alimentare cu apă și instalațiile de canalizare.

Documentele obținute de serviciile ucrainene ar menționa în mod specific și echipamentele care leagă sistemul energetic al Ucrainei de rețeaua electrică europeană. Ministrul Energiei a mai spus că ar exista planuri distincte pentru Kiev, Harkov, Odesa și alte orașe importante din Ucraina.

„Rusia va avea de suferit”, a avertizat Shmyhal

Ministrul ucrainean a anunțat că serviciile de informații de la Kiev au transmis documentele obținute partenerilor internaționali. Shmyhal a avertizat că Ucraina intenționează să răspundă atacurilor rusești.

„Atacurile noastre vor continua dacă inamicul ne atacă. Rusia va avea de suferit”, a declarat ministrul Energiei.

Infrastructura energetică ucraineană a fost în mod repetat vizată de atacurile rusești. Apropierea sezonului rece readuce în atenție riscul unor noi lovituri asupra obiectivelor esențiale pentru alimentarea cu energie a populației.

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