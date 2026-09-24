Rusia ar putea ataca o țară NATO în următoarele luni. Avertismentul serviciilor secrete

Serviciile daneze avertizează asupra unui risc „scăzut, dar în creștere”

Într-un raport publicat joi, serviciul danez de informații pentru apărare a avertizat asupra unui „risc scăzut, dar în creștere” ca Rusia să lanseze atacuri cu rază lungă asupra infrastructurii NATO care sprijină Ucraina sau să desfășoare o incursiune limitată într-o țară vecină, cu un număr mic de militari, care ar putea opera fără însemne.

Raportul a fost publicat la câteva ore după izbucnirea unui incendiu la o stație de sateliți Starlink din centrul Poloniei, pe care autoritățile locale l-au descris drept un „act de sabotaj”, potrivit The Guardian.

Krzysztof Gawkowski, vicepremierul Poloniei, a declarat că incendiul, izbucnit peste noapte în voievodatul Mazovia, a fost „conceput în mod deliberat pentru a dezactiva stația”, perturbând accesul la internet pentru mai multe instituții, inclusiv pentru armata ucraineană.

Polonia investighează incendiul de la stația Starlink

Gawkowski a precizat că nu s-a stabilit cine este responsabil pentru incendiu, dar că „multe indicii sugerează că acest lucru se aliniază cu noua doctrină de atac a Rusiei”.

„În timp ce astăzi totul este operațional, trebuie să recunoaștem, așa cum a remarcat recent premierul Donald Tusk, că acesta este un element al războiului hibrid”, a spus el.

Starlink a devenit o componentă importantă a comunicațiilor militare ale Ucrainei, iar incidentul are loc în contextul unei serii de operațiuni suspectate de sabotaj rusesc asupra infrastructurii europene care sprijină Ucraina.

La începutul acestei luni, Germania a acuzat public Rusia de o tentativă de atac cu drone asupra aeroportului Leipzig/Halle. Alte incidente, inclusiv incendii la fabrici de drone și acte de sabotaj care au vizat infrastructura feroviară, au fost investigate pentru posibile legături cu Moscova. Rusia a negat implicarea în astfel de atacuri.

Danemarca avertizează asupra intensificării atacurilor hibride

În ultimele săptămâni, mai mulți șefi ai serviciilor europene de informații au avertizat că Rusia s-ar putea pregăti pentru acțiuni mai agresive menite să testeze angajamentul statelor NATO față de sprijinirea Ucrainei. Oficialii au opinii diferite cu privire la cât de iminentă ar fi o astfel de acțiune.

Danemarca avertizează că Rusia este așteptată să își intensifice atacurile hibride împotriva țărilor europene, cu „consecințe mai grave” pentru țările vizate în următoarele luni. Printre acestea s-ar putea număra „atacuri cibernetice distructive care paralizează funcții ale societății, precum și atacuri de sabotaj care prezintă un risc ridicat de victime”.

O sursă familiarizată cu modul în care gândește Moscova a declarat, de asemenea, că Rusia este probabil să își intensifice atacurile hibride.

„Comandamentul militar rus de vârf este convins că unele țări NATO sunt implicate direct în războiul împotriva Rusiei – nu doar prin furnizarea de arme și informații Ucrainei, ci și prin contribuția la ghidarea rachetelor și dronelor”, a declarat sursa, sub protecția anonimatului.

„Prin urmare, ei cred că NATO duce deja un război hibrid împotriva Rusiei și că Rusia are dreptul să răspundă în același mod”, a adăugat sursa.

Prin „atacuri hibride” sunt desemnate, în general, tactici nonmilitare menite să exercite presiuni asupra unui adversar sau să îl destabilizeze, inclusiv atacuri cibernetice, sabotaj și dezinformare.

Rusia ar putea încerca să testeze Articolul 5 al NATO

Scopul acțiunilor Rusiei ar fi să deturneze resursele europene de la sprijinirea Ucrainei și să accentueze diviziunile din NATO, în cazul în care Alianța nu ar reuși să ajungă la un răspuns colectiv, se mai arată în raport.

Serviciile daneze afirmă că Rusia ar putea încerca să testeze Articolul 5 al NATO, care prevede apărarea colectivă a membrilor Alianței. Acestea avertizează că există „riscul ca Rusia să evalueze că țările NATO nu vor răspunde colectiv”, în special dacă Moscova consideră că SUA nu sunt capabile sau nu sunt dispuse să își sprijine aliații europeni într-un eventual război cu Rusia.