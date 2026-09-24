Justiția franceză anulează victoria extremei drepte la alegerile locale. Motivul care a răsturnat rezultatul

Tribunalul Administrativ din Orléans a anunțat joi anularea rezultatului alegerilor municipale desfășurate în luna martie, reținând în special difuzarea unui videoclip cu caracter defăimător cu câteva zile înaintea celui de-al doilea tur, potrivit Le Figaro.

Candidatul Rassemblement National (RN), partidul francez de extremă dreapta, a câștigat scrutinul din 22 martie cu 34,64% din voturi. El l-a devansat cu doar 59 de voturi pe candidatul alianței de stânga, pe locul al treilea clasându-se primarul de dreapta în funcție.

Un videoclip defăimător, în centrul contestației

Rezultatul alegerilor a fost contestat de reprezentanții alianței de stânga, care au reclamat difuzarea unor materiale video defăimătoare și a unor mesaje electorale după încheierea oficială a campaniei.

Într-unul dintre videoclipuri, candidatul stângii era acuzat că ar fi falsificat înscrisuri publice, materialul fiind vizionat de aproximativ 24.000 de ori.

Cu o săptămână înaintea deciziei tribunalului, magistratul care a analizat dosarul recomandase anularea scrutinului. Acesta a explicat că politicianul vizat nu a avut posibilitatea să răspundă acuzațiilor înainte de vot și a considerat că materialul reprezenta un atac personal fără legătură cu dezbaterea electorală.

Diferența mică de voturi a cântărit în analiza cazului. Raportorul a apreciat că nu putea fi exclus ca materialul să fi influențat suficienți alegători pentru a modifica rezultatul scrutinului.

Avocatul partidului de extremă dreapta a susținut însă că nu poate fi măsurat cu precizie impactul videoclipului asupra votului și că, în aceste condiții, anularea alegerilor ar crea un „precedent periculos”.

Decizia poate fi atacată

Primarul ales în martie demisionase deja în august, invocând motive de sănătate, la doar câteva luni după scrutin. Victoria extremei drepte pusese capăt unei perioade de 25 de ani în care orașul fusese condus de dreapta.

Decizia Tribunalului Administrativ poate fi atacată în termen de o lună la Consiliul de Stat, cea mai înaltă instanță administrativă din Franța. Dacă nu va fi depus un apel sau dacă anularea va fi confirmată, alegătorii vor fi chemați din nou la urne în cel mult trei luni.