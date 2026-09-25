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Zelenski i-a cerut lui Trump să vorbescă cu Xi în legătură cu Putin: „Aștept un răspuns”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că încă așteaptă un răspuns din partea SUA, după ce i-a cerut președintelui Donald Trump să-l convingă pe liderul chinez Xi Jinping să-și folosească influența asupra președintelui rus Vladimir Putin pentru a contribui la încetarea războiului.
Zelenski i-a cerut lui Trump să vorbescă cu Xi în legătură cu Putin: „Aștept un răspuns”
sursa foto: X / Volodymyr Zelenskyy
Daiana Rob
25 sept. 2026, 16:26, Știri externe
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Mesajul a fost transmis sub formă de declarație dată, vineri, pe grupul de presă de Whatsapp al Administrației Prezidențiale, potrivit KyivPost.

„Am adus în discuție această problemă și l-am rugat personal pe președintele Trump să o abordeze”, a declarat Zelenski într-un schimb de mesaje pe WhatsApp cu jurnaliștii,

Mesajul a fost transmis de președintele ucrainean la o zi după întâlnirea dintre Trump și Xi de la Washington.

Zelenski a mai afirmat că i-a cerut lui Trump să facă tot ce este posibil pentru a-l convinge pe liderul chinez Xi Jinping să-l influențeze pe Putin.

„Nu am primit încă un răspuns din partea echipei americane”, a adăugat Zelenski.

Solicitarea a fost formulată de Zelenski în cadrul întrevederii sale cu președintele SUA la New York, înaintea discuțiilor pe care președintele SUA le-a avut cu Xi, care s-au desfășurat joi.

Într-o conferință de presă desfășurată, marți, la New York, președintele ucrainean a subliniat influența pe care Beijingul o exercită asupra Moscovei.

„Dacă (n.r. – Trump) îl va convinge și pe Xi să se alăture eforturilor, acest lucru ar putea face diferența. Xi are influență asupra lui Putin”, a declarat Zelenski.

Ucraina, pregătiri pentru atacurile de peste iarnă

Întrebat dacă încetarea luptelor înainte de venirea iernii este realistă Zelenski nu a făcut nicio previziune. În schimb, el a prezentat pregătirile Ucrainei pentru un nou sezon de posibile atacuri rusești asupra infrastructurii sale energetice.

El a afirmat că planurile regionale de reziliență trebuie finalizate și că trebuie verificată punerea lor în aplicare, în timp ce guvernul lucrează la extinderea pachetului de apărare aeriană pentru iarnă.

Asigurarea rachetelor pentru sistemele Patriot ale Ucrainei rămâne o provocare deosebită, a spus Zelenski. Ministerul ucrainean al Afacerilor Externe, al Apărării dar și Serviciul de Informații Externe al Ucrainei lucrează pentru a obține sisteme și rachete suplimentare.

 

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