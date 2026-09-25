Zelenski i-a cerut lui Trump să vorbescă cu Xi în legătură cu Putin: „Aștept un răspuns”

Mesajul a fost transmis sub formă de declarație dată, vineri, pe grupul de presă de Whatsapp al Administrației Prezidențiale, potrivit KyivPost.

„Am adus în discuție această problemă și l-am rugat personal pe președintele Trump să o abordeze”, a declarat Zelenski într-un schimb de mesaje pe WhatsApp cu jurnaliștii,

Mesajul a fost transmis de președintele ucrainean la o zi după întâlnirea dintre Trump și Xi de la Washington. Zelenski a mai afirmat că i-a cerut lui Trump să facă tot ce este posibil pentru a-l convinge pe liderul chinez Xi Jinping să-l influențeze pe Putin. „Nu am primit încă un răspuns din partea echipei americane”, a adăugat Zelenski. Solicitarea a fost formulată de Zelenski în cadrul întrevederii sale cu președintele SUA la New York, înaintea discuțiilor pe care președintele SUA le-a avut cu Xi, care s-au desfășurat joi.

Într-o conferință de presă desfășurată, marți, la New York, președintele ucrainean a subliniat influența pe care Beijingul o exercită asupra Moscovei.

„Dacă (n.r. – Trump) îl va convinge și pe Xi să se alăture eforturilor, acest lucru ar putea face diferența. Xi are influență asupra lui Putin”, a declarat Zelenski. Ucraina, pregătiri pentru atacurile de peste iarnă

Întrebat dacă încetarea luptelor înainte de venirea iernii este realistă Zelenski nu a făcut nicio previziune. În schimb, el a prezentat pregătirile Ucrainei pentru un nou sezon de posibile atacuri rusești asupra infrastructurii sale energetice.