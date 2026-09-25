Zelenski: Trump a decis să acorde Ucrainei licența pentru producția de rachete Patriot

Zelenski a anunțat vineri că Trump i-a transmis personal că Washingtonul va permite Ucrainei să producă rachete Patriot pe teritoriul său, scrie Euronews. „Președintele Trump mi-a subliniat că da, am luat decizia finală. Ucraina va primi licențe pentru producția de rachete Patriot”, a spus liderul ucrainean într-un mesaj audio transmis jurnaliștilor.

Decizia vine după o perioadă în care poziția administrației americane asupra transferului acestei tehnologii a fost neclară. Kievul cere de mai mult timp posibilitatea de a produce în țară interceptoare pentru sistemele Patriot. Ucraina consideră aceste rachete esențiale pentru apărarea împotriva rachetelor balistice lansate de Rusia.

Trump promisese licența, apoi și-a schimbat poziția

Trump anunțase inițial că SUA va permite Ucrainei să producă rachete Patriot în timpul unei întâlniri cu Zelenski la summitul NATO din 2026, desfășurat la Ankara. „Le vom arăta cum să facă”, i-ar fi spus Trump lui Zelenski. În iulie, președintele american a părut însă să dea înapoi. La o ședință de cabinet, Trump a spus că SUA nu ajunsese la un acord privind transferul tehnologiei.

„Discutăm despre asta. Dar este un lucru greu de oferit”, declara atunci Trump, referindu-se la tehnologia Patriot. El a invocat și posibilitatea ca țările cărora le este oferită tehnologia să devină, într-o zi, adversare ale Statelor Unite. Acum, potrivit lui Zelenski, această etapă a fost depășită.

De ce sunt atât de importante rachetele Patriot pentru Ucraina

Sistemul Patriot este una dintre cele mai avansate platforme de apărare aeriană utilizate de Ucraina. Intercepția rachetelor balistice reprezintă una dintre cele mai dificile misiuni ale apărării aeriene, iar Kievul a cerut constant mai multe interceptoare pentru a-și proteja orașele și infrastructura.

Reuters relata înaintea întâlnirii dintre Trump și Zelenski că Ucraina urmărea să obțină acces la mai multe rachete Patriot produse în SUA. Kievul se confruntă cu o nevoie crescută de astfel de interceptoare pe fondul atacurilor aeriene rusești. Sistemul Patriot poate asigura apărare împotriva unor rachete balistice la o distanță de aproximativ 15-20 de kilometri, în funcție de configurație și tipul de interceptor utilizat. Pentru Ucraina, producția locală ar putea reduce dependența de livrările externe de interceptoare.