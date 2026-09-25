O mică afacere de familie din Toscana, veche de 100 de ani, a devenit celebră deși proprietarii ei au refuzat extinderea

Afacerea de familie cu paste se derulează într-un mic sat din Toscana. A fost lansată în urmă 100 de ani și a rămas în permanență în proprietatea familiei.
Pastificio Martelli produce din 1926 un sortiment de paste folosind doar grâu italian.
Una dintre deciziile care au marcat evoluția afacerii a fost cea privitoare la extindere. Proprietarii au decis să nu-și extindă afacerea care mergea din ce în ce mai bine.
În timp, decizia lor s-a dovedit a fi corectă deoarece produsele au devenit cunoscute în întreaga lume, iar producția limitată un atu al brandului. Continuarea pe Mediafax Italia.