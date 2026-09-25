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Presa spaniolă: „Sânge pentru titluri de stat”: campania neobișnuită prin care România vrea să-și finanțeze deficitul bugetar

Donatorii de sânge din România primesc acces la titluri de stat cu dobânzi de peste 7%, cu aproximativ un punct procentual peste dobânda oferită în mod obișnuit micilor investitori. Campania a atras deja zeci de mii de persoane și a adus statului aproximativ 2,8 miliarde de lei.
Presa spaniolă: „Sânge pentru titluri de stat”: campania neobișnuită prin care România vrea să-și finanțeze deficitul bugetar
Foto: Unsplash
Mădălina Dinu
25 sept. 2026, 12:54, Economic
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România strânge sute de milioane de euro

Programul „Sânge pentru obligațiuni” este prezentat drept una dintre cele mai neobișnuite campanii de finanțare a datoriei publice din lume.

Pentru România, însă, inițiativa are două obiective: contribuie la reducerea deficitului cronic de sânge și, în același timp, ajută statul să obțină lichiditățile necesare pentru finanțarea deficitului bugetar.

Din începutul anului 2025, aproximativ 2,8 miliarde de lei, echivalentul a circa 530 de milioane de euro, au fost strânși de la zeci de mii de investitori persoane fizice.

Citește articolul integral pe MEDIAFAX SPANIA.

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