Presa spaniolă: „Sânge pentru titluri de stat”: campania neobișnuită prin care România vrea să-și finanțeze deficitul bugetar

România strânge sute de milioane de euro

Programul „Sânge pentru obligațiuni” este prezentat drept una dintre cele mai neobișnuite campanii de finanțare a datoriei publice din lume.

Pentru România, însă, inițiativa are două obiective: contribuie la reducerea deficitului cronic de sânge și, în același timp, ajută statul să obțină lichiditățile necesare pentru finanțarea deficitului bugetar.

Din începutul anului 2025, aproximativ 2,8 miliarde de lei, echivalentul a circa 530 de milioane de euro, au fost strânși de la zeci de mii de investitori persoane fizice.

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