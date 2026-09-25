Ministerul Economiei se reorganizează. Irineu Darău: Un minister nu devine mai eficient doar pentru că îi tai niște posturi

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului va avea o nouă structură, după ce Guvernul a aprobat desființarea a 109 posturi vacante și reducerea numărului funcțiilor de conducere de la 80 la 48.

Ministrul interimar Irineu Darău spune că „un minister nu devine mai eficient doar pentru că îi tai niște posturi din organigramă”, ci trebuie schimbat „felul în care funcționează”.

„Ministerul Economiei trebuie eficientizat din temelii! Știu asta din prima zi de mandat și tocmai am reușit să livrez prima schimbare structurală. Nu a fost deloc ușor și am avut parte de multă opoziție. Știu că vor continua să mi se opună și să frâneze orice reformă fix cei care au profitat de acest minister: unii să nu muncească, unii să își ascundă incompetența, alții să își folosească puterea discreționar”, a scris, vineri, pe Facebook, Irineu Darău.

De la 709 la 600 de posturi

Potrivit ministrului, MEDAT avea 709 posturi aprobate, însă activitatea era desfășurată efectiv de mai puțin de 500 de angajați. În același timp, instituția avea 80 de funcții de conducere.

„Am pornit de la o realitate pe care trebuie să avem curajul să o spunem, fără ocolișuri. MEDAT avea 709 posturi aprobate, dar activitatea era desfășurată efectiv de sub 500 de persoane. Avea 80 de funcții de conducere – adică, în medie, un șef la 5,6 angajați. Iar eficiența și rezultatele erau și sunt încă mult sub așteptări”, a explicat Darău.

Noua structură prevede reducerea schemei de personal de la 709 la 600 de posturi.

„Cele 109 posturi eliminate sunt vacante. Am ales să nu concediez oameni în această etapă, ci să eficientizez structura”, a afirmat Darău.

Mai mult decât atât, numărul funcțiilor de conducere va scădea de la 80 la 48, ceea ce înseamnă o reducere de 40%.

„Legea nu era respectată de ani de zile. Acum o aplicăm la literă: ponderea posturilor de conducere scade de la aproape 12% la 8%, iar noul raport va fi de aproximativ un șef la 11,5 posturi de execuție”, a mai spus ministrul interimar.

Două direcții generale pentru politici și finanțări

Irineu Darău spune că reorganizarea nu are ca obiectiv principal reducerea numărului de posturi, ci, mai degrabă, o împărțire mai clară a atribuțiilor din minister.

„Miza nu este doar numărul de posturi, ci arhitectura unui minister care gestionează domenii esențiale pentru economia României”, a transmis acesta.

Acesta precizează că „dacă un astfel de minister esențial este ineficient și fragmentat, antreprenorii și companiile sunt direct afectate de lipsa de agilitate, de cheltuirea haotică a banilor publici, de procese birocratice încâlcite”.

Una dintre principalele schimbări este separarea mai exactă a elaborării politicilor publice de administrarea finanțărilor: „Am decis să separăm mai clar două funcții care până acum erau prea des amestecate: elaborarea politicilor publice și administrarea finanțărilor”.

Direcția Generală Economie Competitivă, Industrii și Antreprenoriat va reuni politicile economice, industria, resursele minerale neenergetice, industria de apărare și antreprenoriatul.

În această structură vor lucra specialiștii care se ocupă de strategii economice, analize sectoriale și reglementare.

În paralel, Direcția Generală Finanțări și Investiții se va concentra pe activitățile legate de implementarea schemelor de ajutor de stat, granturilor, ajutoarelor de minimis, fondurilor europene și proiectelor de investiții.

„Cu alte cuvinte: cei care construiesc politica publică trebuie să aibă o misiune clară, iar administrarea banilor trebuie să fie separată, cu propriile procese, responsabilități și mecanisme de control”, a declarat Darău.

Comerțul și relațiile internaționale, reorganizate

Noua structură prevede și o reorganizare a unor domenii precum comerțul, afacerile europene și relațiile internaționale. Potrivit ministrului, se dorește o coordonare mai bună a pozițiilor economice ale României în relația cu Uniunea Europeană și cu partenerii externi.

„Reașezăm și integrăm și comerțul, afacerile europene și relațiile internaționale – astfel încât ministerul să își coordoneze mai coerent pozițiile economice în relația cu Uniunea Europeană și partenerii externi”, a explicat Darău.

Reorganizarea va avea loc și la nivelul guvernanței corporative. Ministrul spune că statul trebuie să își exercite mai bine rolul de acționar.

„Întărim guvernanța corporativă, pentru ca statul să își exercite mai riguros rolul de acționar și să urmărească performanța companiilor din portofoliu după obiective clare”, a mai transmis acesta.

Ministerul va avea opt direcții generale

Potrivit lui Irineu Darău, noua structură a ministerului va avea opt direcții generale, fiecare cu responsabilități și atribuții foarte bine stabilite.

„Acum, fiecare astfel de direcție are responsabilități ferme și un perimetru clar definit. Iar performanțele manageriale ale directorilor vor fi monitorizate strict”, a afirmat ministrul.

Reorganizarea ar urma să aducă și economii la buget. Potrivit estimărilor prezentate de Darău, economia va fi de aproximativ 470.000 de lei în 2026 și de aproximativ 2,67 milioane de lei anual, începând din 2027.

Oobiectivul principal este schimbarea modului în care funcționează instituția.

„Am găsit o instituție construită prin acumularea în timp a unor structuri și responsabilități. Facem trecerea către un minister în care este mai clar cine gândește politica economică, cine implementează programele, cine administrează finanțările și cine răspunde pentru rezultate”, a spus el.

Darău: Să demonstrăm că noua structură funcționează mai bine pentru economia României

Ministrul interimar precizează, de asemenea, că aprobarea noii organigrame este doar începutul procesului de reorganizare.

„Acum începe partea mai grea: să demonstrăm că noua structură funcționează mai bine pentru economia României”, a afirmat Darău.

„În ultimii 10 ani au fost 16 miniștri ai Economiei. Este foarte greu să începi șantiere mari și să te miști repede, însă eu sunt extrem de conștient că fiecare zi în plus de haos administrativ îi costă fix pe oamenii pe care trebuie să îi servim și a căror viață ne-am asumat că o facem mai bună”, a transmis ministrul.