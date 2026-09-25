Prima pagină » Economic » Peste 2 milioane de vehicule Volkswagen, rechemate în service la nivel mondial. Cinci modele foarte populare sunt afectate

Peste 2 milioane de vehicule Volkswagen, rechemate în service la nivel mondial. Cinci modele foarte populare sunt afectate

Autoritatea Federală Germană pentru Transporturi Rutiere (KBA) a anunțat rechemarea în service a aproximativ 2,16 milioane de vehicule Volkswagen la nivel mondial și a aproape 700.000 de mașini Audi.
Peste 2 milioane de vehicule Volkswagen, rechemate în service la nivel mondial. Cinci modele foarte populare sunt afectate
Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
25 sept. 2026, 13:26, Economic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Autoritatea Federală Germană pentru Transporturi Auto a anunțat vineri rechemarea în service a aproximativ 2,16 milioane de vehicule Volkswagen la nivel mondial, aproape 900.000 în Germania, și aproape 700.000 de vehicule Audi, inclusiv aproape 60.000 în Germania, potrivit Le Figaro. Decizia a fost luată din cauza riscului de coroziune al sistemului de direcție. Un șurub de montare situat pe caseta de direcție ar putea rugini și slăbi în timp. Această defecțiune ar putea duce la pierderea totală a direcției.

Sunt vizate cinci modele Volkswagen foarte populare

Cinci modele Volkswagen foarte populare sunt afectate – Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran și Caddy – produse între 2013 și 2024. În ceea ce privește Audi, este vorba despre modelele Q3 fabricate între 2017 și 2024.

„O problemă de coroziune a șurubului” a fost detectată în timpul verificărilor calității vehiculelor, a confirmat un purtător de cuvânt al Volkswagen pentru AFP. „Vehiculele afectate sunt acum rechemate ca măsură de precauție, deși nu au fost raportați răniți”, a asigurat el.

Potrivit acestuia, pericolul nu este „atât de acut încât mașina să fie imobilizată” imediat. „Puteți continua să conduceți până la programarea la reprezentanță” pentru a primi șuruburi noi, mai rezistente la coroziune, adaugă el.

Compania germană se află în dificultate

Acesta este un alt regres pentru compania emblematică a industriei auto germane, aflată în dificultate, care a ajuns la un acord cu sindicatele la începutul lunii septembrie, prin care prevedea reducerea cu 50.000 de locuri de muncă suplimentare până în 2030, ceea ce aduce reducerea totală planificată a forței de muncă la aproximativ 100.000. Grupul se confruntă cu dificultăți în fața concurenței chineze, în special din cauza decalajului său pe piața vehiculelor electrice.

Recomandarea video

SONDAJ: Cât de mult risipim în viața de zi cu zi și care sunt soluțiile la îndemână pentru antirisipă în viața cotidiană?
G4Media
Stația de metrou la care nimeni nu trebuie să coboare, „Cimitirul Pădurii”, trenul fantomă și alte povești ascunse din Stockholm
GSP.ro
Scandal în Corbeanca, la doi pași de Paradisul Verde al lui Țânțăreanu. Primarul userist al comunei este acuzat că a construit ilegal o structură pentru panouri fotovoltaice. Cum se apără edilul
Gandul
Monica Oancea a dispărut joi, 24 septembrie. Unde a fost găsită femeia după 24 de ore
Cancan
Lindsey Vonn și-a făcut iubit cu 11 ani mai tânăr ca ea! Campioana, apariție în bikini cu partenerul ei
Prosport
Am deschis ușa și am intrat în iad: ce ascunde Fortul 13 Jilava, locul unde oamenii erau zdrobiți de foame, frig și întuneric!
Libertatea
Ce au descoperit medicii legiști în corpul Valentinei. Necropsia tinerei de 28 de ani a scos la iveală detalii șocante!
CSID
Noul val de scumpiri în stațiile de carburant! Prețuri-record pentru benzină și motorină
Promotor
ANALIZĂ. Ce face România cu gazele în perspectiva celei mai grele ierni pentru toată Europa
Economedia