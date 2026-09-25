Peste 2 milioane de vehicule Volkswagen, rechemate în service la nivel mondial. Cinci modele foarte populare sunt afectate

Autoritatea Federală Germană pentru Transporturi Auto a anunțat vineri rechemarea în service a aproximativ 2,16 milioane de vehicule Volkswagen la nivel mondial, aproape 900.000 în Germania, și aproape 700.000 de vehicule Audi, inclusiv aproape 60.000 în Germania, potrivit Le Figaro. Decizia a fost luată din cauza riscului de coroziune al sistemului de direcție. Un șurub de montare situat pe caseta de direcție ar putea rugini și slăbi în timp. Această defecțiune ar putea duce la pierderea totală a direcției.

Sunt vizate cinci modele Volkswagen foarte populare

Cinci modele Volkswagen foarte populare sunt afectate – Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran și Caddy – produse între 2013 și 2024. În ceea ce privește Audi, este vorba despre modelele Q3 fabricate între 2017 și 2024.

„O problemă de coroziune a șurubului” a fost detectată în timpul verificărilor calității vehiculelor, a confirmat un purtător de cuvânt al Volkswagen pentru AFP. „Vehiculele afectate sunt acum rechemate ca măsură de precauție, deși nu au fost raportați răniți”, a asigurat el.

Potrivit acestuia, pericolul nu este „atât de acut încât mașina să fie imobilizată” imediat. „Puteți continua să conduceți până la programarea la reprezentanță” pentru a primi șuruburi noi, mai rezistente la coroziune, adaugă el.

Compania germană se află în dificultate

Acesta este un alt regres pentru compania emblematică a industriei auto germane, aflată în dificultate, care a ajuns la un acord cu sindicatele la începutul lunii septembrie, prin care prevedea reducerea cu 50.000 de locuri de muncă suplimentare până în 2030, ceea ce aduce reducerea totală planificată a forței de muncă la aproximativ 100.000. Grupul se confruntă cu dificultăți în fața concurenței chineze, în special din cauza decalajului său pe piața vehiculelor electrice.