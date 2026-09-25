Unde plătești cele mai avantajoase taxe dacă te muți din țara ta. Germania este surpriza clasamentului

Clasamentul realizat de Global Citizen Solutions, citat de Euronews, nu se uită doar la cota de impozitare pe venit. Analiza ia în calcul 11 indicatori grupați în trei categorii: povara fiscală, structura sistemului de taxe și condițiile pentru obținerea rezidenței sau cetățeniei.

Un scor mai mare înseamnă condiții considerate mai favorabile pentru persoanele care se pot muta între țări. Emiratele Arabe Unite ocupă primul loc, cu un scor de 82,7 puncte. Urmează Antigua și Barbuda, cu 82,2 puncte, Paraguay, cu 77,2, Hong Kong, cu 76,9, și Bahamas, cu 76,2.

În Europa, Malta este pe locul șase la nivel global, cu 74,4 puncte, iar Cipru pe locul 10, cu 73,4 puncte. Bulgaria, vecina României, ocupă locul 20 în clasamentul global, cu 62,8 puncte.

Germania, la polul opus

Germania se află la finalul clasamentului. Cu 28,7 puncte, este pe locul 48 din cele 48 de jurisdicții analizate. Unul dintre cele mai slabe rezultate ale Germaniei este în privința structurii fiscale, unde obține doar 17 puncte din 100. Raportul indică printre factorii care îi afectează poziția impozitarea veniturilor mondiale ale rezidenților, impozitul pe moștenire și taxarea la ieșirea din rezidența fiscală.

Danemarca, cu 30,4 puncte, și Statele Unite, cu 33,5 puncte, se află de asemenea în partea inferioară a clasamentului. În schimb, clasamentul arată că o cotă mare de impozitare nu înseamnă automat o poziție slabă. Sistemul fiscal este analizat în ansamblu, inclusiv modul în care sunt tratate veniturile obținute în străinătate și plecarea din țară.

România nu este în clasament. Ce taxe plătesc românii

România nu se află printre cele 48 de jurisdicții incluse în analiza Global Citizen Solutions. Prin urmare, nu există un scor sau un loc oficial al României în acest clasament.

Totuși, România are câteva caracteristici fiscale care permit o comparație cu țările analizate. În 2026, cota generală de impozit pe venitul personal este de 10%. România aplică însă și contribuții sociale importante pentru veniturile salariale. Contribuția la pensii este de 25%, iar cea pentru sănătate este de 10%, potrivit datelor fiscale actualizate pentru 2026. În plus, regimul fiscal s-a modificat în acest an pentru anumite tipuri de venituri.

Impozitul pe dividende a crescut de la 10% la 16% pentru veniturile aferente anului 2026. Au crescut și unele cote aplicate câștigurilor din tranzacții cu titluri de valoare și criptomonede. Pentru un rezident fiscal român, regula generală este impozitarea veniturilor mondiale, cu aplicarea convențiilor pentru evitarea dublei impuneri acolo unde acestea sunt relevante.

De ce nu este suficient să te uiți la impozitul pe venit

Clasamentul scoate în evidență o diferență importantă între o țară cu impozite mici și una care are un sistem fiscal avantajos pentru persoanele care se mută dintr-un stat în altul. Emiratele Arabe Unite, de exemplu, nu au impozit personal pe venit și au un scor de 100 de puncte la categoria „povară fiscală”. Paraguay, Hong Kong, Malaysia și alte jurisdicții au însă alte avantaje, în special în ceea ce privește veniturile obținute în străinătate.

Malta și Cipru au ajuns în topul european nu prin cele mai mici cote standard de impozitare, ci prin regimuri fiscale preferențiale pentru anumite categorii de persoane și prin tratamentul veniturilor provenite din străinătate. Raportul arată și o altă problemă. Țările cu sisteme fiscale atractive nu sunt neapărat cele în care oamenii beneficiază de cea mai bună calitate a vieții. Malta, Cipru, Portugalia și Elveția reprezintă câteva dintre excepțiile identificate de analiză, fiind clasate relativ bine atât la optimizarea fiscală, cât și la calitatea vieții.