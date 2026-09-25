Luptă pentru putere într-o companie uriașă cu o valoare estimată 277 de miliarde de dolari. Are afaceri și în România

Un conflict major a izbucnit la vârful conducerea companiei indiene Tata. Cel mai faimos conglomerat din India este prins într-o luptă pentru putere între două grupuri. Potrivit Al Jazeera, consiliul de administrație al holdingului Tata Sons a intrat în conflict cu acționarul majoritar, Tata Trusts.

Săptămâna trecută, Tata Sons a prelungit mandatul președintelui N. Chandrasekaran și a anunțat că va lua în considerare listarea publică a holdingului. Decizia sfidează fundația caritabilă a familiei care controlează Grupul Tata, o entitate cu o istorie de 158 de ani.

Confruntarea de la vârful companiei a devenit publică

Confruntarea devenită publică în septembrie a captat atenția a milioane de indieni. Prelungirea mandatului lui Chandrasekaran și listarea grupului Tata la bursă constituie nucleul disputei în care este implicată familia fondatoare, iar deznodământul acesteia va avea repercusiuni care depășesc cu mult sediul central al grupului din Mumbai.

În total, companiile din grupul Tata listate la bursă au o capitalizare de piață de 277 de miliarde de dolari și influențează peste 17,7 milioane de acționari individuali, pe lângă fondurile de pensii, companiile de asigurări și fondurile mutuale.

Cât de mare este companiaTata

Conglomeratul de afaceri Tata Group activează în domenii diverse, de la tehnologia informației și industria auto până la siderurgie, energie, aviație, industria chimică și bunuri de larg consum. Grupul deține 26 de companii listate public care își desfășoară activitatea în peste 100 de țări. Tata Sons funcționează ca principală companie de holding și investiții a grupului.

Prima firmă Tata a fost înființată în urmă cu 150 de ani atunci când Nusserwanji Tata a intrat în domeniul comerțului. Ulterior, el și-a extins afacerile prin comerțul cu China. Fiul său, Jamsetji Tata, a transformat afacerea într-un grup industrial, realizând tranzacții cu bumbac și opiu.