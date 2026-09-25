UE cere Marii Britanii să majoreze tarifele pentru mașinile chinezești. Bruxelles-ul invocă riscul unor bariere comerciale

Discuțiile au loc în contextul în care Uniunea Europeană pregătește noi reguli privind produsele „Made in Europe”, menite să reducă dependența de componente produse în China și să favorizeze bunurile fabricate în Europa.

UE și Marea Britanie discută tarifele pentru mașinile chinezești

Potrivit Financial Times, oficialii europeni consideră că una dintre soluțiile pentru Marea Britanie ar fi o apropiere mai mare de politica comercială a UE. O persoană familiarizată cu discuțiile a declarat pentru publicație că intrarea Marii Britanii într-o uniune vamală cu UE ar rezolva o mare parte dintre problemele legate de regulile „Made in Europe”.

Una dintre preocupările Bruxelles-ului este diferența dintre tarifele aplicate de UE și cele aplicate de Marea Britanie pentru produsele chinezești. Oficialii europeni se tem că mărfurile chinezești ar putea ajunge pe piața UE prin Marea Britanie pentru a evita tarifele europene.

Londra a făcut presiuni pentru ca produsele britanice să beneficieze de un tratament similar celor fabricate în Uniunea Europeană.

Industria auto, în centrul disputei comerciale

Premierul britanic Andy Burnham a susținut în această săptămână că Marea Britanie ar trebui considerată un „partener de încredere” în cadrul viitoarelor reguli „Made in Europe”. Guvernul de la Londra avertizează că excluderea Marii Britanii ar putea afecta industria auto britanică, care este puternic integrată în lanțurile de aprovizionare europene.

Noile reguli europene urmăresc să acorde prioritate produselor și componentelor fabricate în UE în domenii strategice, inclusiv industria auto, energia și tehnologiile curate. În cazul automobilelor electrice utilizate în achizițiile publice, propunerea europeană prevede ca o proporție importantă a componentelor să fie produsă în UE, potrivit Reuters.

Industria auto britanică este preocupată de aceste prevederi deoarece numeroase componente circulă între Marea Britanie și statele UE înainte ca vehiculele să fie asamblate și comercializate.

Londra caută acces la regulile „Made in Europe”

Burnham a încercat să obțină includerea Marii Britanii în noul cadru european, argumentând că legăturile dintre industria britanică și cea europeană sunt prea strânse pentru ca noile reguli să nu aibă efecte asupra ambelor părți. Financial Times a relatat anterior că premierul britanic urma să discute această problemă cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

În paralel, Bruxelles-ul încearcă să reducă deficitul comercial al UE în relația cu China. Ursula von der Leyen a declarat în discursul privind Starea Uniunii că blocul comunitar va folosi instrumentele disponibile pentru a reechilibra relația comercială cu Beijingul.

Reuters precizează că nu a putut verifica independent informațiile publicate de Financial Times. Comisia Europeană și Ministerul britanic de Externe nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii transmise în afara programului de lucru.