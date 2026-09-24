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Război pe eticheta „Made in Europe”. Parisul, Berlinul și Madridul nu se înțeleg

Franța, Germania și Spania sunt împărțite asupra definiției „Fabricat în Europa”. Uniunea Europeană pregătește noi reguli care să protejeze industria europeană de concurența tot mai puternică a Chinei.
Război pe eticheta „Made in Europe”. Parisul, Berlinul și Madridul nu se înțeleg
Andreea Tobias
24 sept. 2026, 20:04, Știri externe
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Proiectul de lege privind accelerarea industrială ar oferi un tratament preferențial produselor europene în contractele publice, potrivit Euronews. Printre ele se află mașinile, oțelul și tehnologiile ecologice.

Guvernele nu se înțeleg însă unde se termină Europa. Franța vrea o preferință strictă pentru UE, Germania vrea să includă partenerii comerciali, iar Spania propune o cale de mijloc.

Berlin: „Fabricat cu Europa”

Germania a cerut extinderea regulilor de origine la partenerii comerciali ai UE. Condiția este ca acești parteneri să ofere acces echivalent companiilor europene.

Ministrul german al Economiei, Katherina Reiche, a spus joi că legea trebuie să respecte principiul „fabricat cu Europa”. Ea a menționat Norvegia, Elveția și Canada.

Săptămâna trecută, Ursula von der Leyen propusese ca Ottawa să primească statutul de membru „asociat” al UE.

Parisul: doar cei 27

Franța pledează pentru o abordare strictă, limitată la statele membre ale UE. Poziția sa se opune direct modelului mai deschis cerut de Germania.

Madridul propune trei cercuri

Spania împarte preferința europeană în trei grupuri. În centru se află cele 27 de state membre. Al doilea cerc include țările din Spațiul Economic European, precum Norvegia, și partenerii de încredere cu acces reciproc la achiziții.

Al treilea grup ar cuprinde țările cu acorduri de liber schimb și semnatarii acordului OMC privind achizițiile publice. Aici ar putea intra și statele care produc componente critice pe care UE nu le poate fabrica suficient.

Ministrul spaniol al Industriei, Jordi Hereu i Boher, a vorbit despre o „autonomie strategică deschisă”.

Italia, fără poziție clară

Italia nu a adoptat încă o poziție fermă. Ministrul Adolfo Urso s-a declarat doar în favoarea unei preferințe europene deschise „partenerilor strategici”.

Irlanda, care deține președinția rotativă a Consiliului UE, speră la un compromis între cele 27 de state până în decembrie.

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