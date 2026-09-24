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Președintele Finlandei îi cere lui Musk să extindă Starlink în Ucraina pentru lovirea lansatoarelor rusești

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, i-a cerut lui Elon Musk să permită extinderea accesului la serviciul de internet prin satelit Starlink în zone din Rusia și din teritoriile ucrainene ocupate, care ar permite Ucrainei să localizeze și să lovească lansatoarele rusești de rachete balistice.
Președintele Finlandei îi cere lui Musk să extindă Starlink în Ucraina pentru lovirea lansatoarelor rusești
Președintele Finlandei, Alexander Stubb (stânga) și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski (dreapta). Sursa foto: DPA/Hepta via Mediafax Foto
Petre Apostol
25 sept. 2026, 01:25, Știri externe
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„Pledez ca Elon Musk să le ofere ucrainenilor posibilitatea de a folosi Starlink în zonele în care se află lansatoare de rachete balistice, fie în teritoriile ocupate ale Ucrainei, fie în Rusia, în scopuri strategice, pentru că astfel ar putea fi salvate vieți”, a declarat Stubb pentru Reuters, la New York, unde liderii lumii participă la reuniunea anuală a Adunării Generale a ONU.

Ucraina se confruntă cu un deficit de sisteme de apărare antiaeriană înaintea iernii, în condițiile în care Rusia a intensificat utilizarea rachetelor balistice. Potrivit oficialilor ucraineni, accesul la Starlink în zone situate dincolo de graniță ar facilita folosirea unor arme împotriva lansatoarelor mobile care lansează aceste rachete.

Starlink a devenit un element important al comunicațiilor militare ucrainene după invazia rusă pe scară largă din 2022 și este folosit inclusiv pentru operarea dronelor. Serviciul nu este disponibil în prezent pe teritoriul Rusiei.

Starlink, văzut ca un element de apărare antiaeriană

Stubb a inclus apărarea antiaeriană, energia și finanțarea printre principalele lucruri de care Ucraina are nevoie în perspectiva iernii. „Unul este apărarea antiaeriană și chiar Starlink ar fi, într-o anumită măsură, o bună apărare antiaeriană. Al doilea este reprezentat de instalațiile energetice pentru iarnă. Al treilea este reprezentat de bani”, a spus președintele finlandez.

Președintele Finlandei a afirmat, de asemenea, că nu se așteaptă ca războiul să se încheie înaintea iernii și a susținut reluarea negocierilor de pace dintre Rusia și Ucraina. În opinia sa, cea mai simplă soluție ar fi un armistițiu necondiționat.

„Cred în continuare că cea mai simplă soluție ar fi declararea unui armistițiu necondiționat, practic să se pună capăt vărsării de sânge, așa cum a reiterat președintele Trump în discursul său din cadrul Adunării Generale a ONU”, a spus el.

Stubb a menționat și posibilitatea înghețării conflictului de-a lungul liniei de contact, cu zone-tampon de 30 de kilometri de o parte și de alta, precum și varianta unui armistițiu parțial care să vizeze infrastructura energetică și obiectivele legate de transportul cerealelor.

Președintele finlandez și președintele ucrainean Volodimir Zelenski au semnat miercuri, la New York, un acord pentru aprofundarea cooperării în domeniul apărării și securității, inclusiv prin proiecte comune privind tehnologia dronelor.

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