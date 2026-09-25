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Unde vor ajunge miliardele de euro destinate Ucrainei. Anunțul făcut de Kaja Kallas după ani de blocaj

Uniunea Europeană a ajuns la un acord privind finanțarea în valoare de 6,6 miliarde de euro acordată deja Ucrainei, dar pentru care statele membre așteaptă de ani de zile rambursarea, a anunțat vineri șefa diplomației UE, Kaja Kallas.
Unde vor ajunge miliardele de euro destinate Ucrainei. Anunțul făcut de Kaja Kallas după ani de blocaj
Sursa foto: Mediafax Foto/Hepta
Alexandra-Valentina Dumitru
25 sept. 2026, 17:12, Știri externe
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Acești bani din Facilitatea Europeană pentru Pace sunt destinați rambursării statelor care au oferit Ucrainei sprijin militar, potrivit Le Figaro.

Procedura fusese însă blocată de veto-ul Ungariei lui Viktor Orban, apropiată de Moscova, întrucât fiecare etapă necesită unanimitatea celor 27 de state membre.

Victoria lui Peter Magyar în alegerile din Ungaria din aprilie a contribuit la deblocarea situației, la fel ca în cazul altor dosare europene.

4,7 miliarde de euro vor fi returnate statelor membre

Ulterior, au început discuțiile privind modul în care vor fi folosite aceste fonduri, pe baza unei propuneri a Kajei Kallas care permite rambursarea sumelor către statele implicate.

În total, 4,7 miliarde de euro vor fi returnate statelor membre, însă mai multe dintre acestea au anunțat deja că vor folosi banii pentru finanțarea unor noi proiecte comune de armament cu Ucraina.

Un miliard de euro pentru noi proiecte comune de armament

Aproximativ 900 de milioane de euro vor finanța misiunea UE de instruire a forțelor ucrainene, iar un miliard de euro va fi alocat unor noi proiecte comune pentru achiziția de armament, a precizat Kallas pe X.

„Atacurile hibride ale Moscovei încearcă să intimideze Europa pentru a-și reduce sprijinul pentru Ucraina. Europa face exact contrariul”, a afirmat Kaja Kallas.

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