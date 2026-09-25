SUA propun negocieri cu Ucraina și Rusia în Emiratele Arabe Unite. Kremlinul confirmă pregătirile

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a dezvăluit vineri că Statele Unite au propus organizarea unei întâlniri la nivel tehnic între reprezentanții SUA, Ucrainei și Rusiei în Emiratele Arabe Unite. Kievul așteaptă acum ca Washingtonul să propună o dată pentru discuții.

„În ceea ce privește reuniunea trilaterală, partea americană a propus pregătirea acesteia și organizarea unei întâlniri în format trilateral, la nivel tehnic. Așteptăm propunerea Statelor Unite privind data. În ceea ce privește locul, Statele Unite au propus Emiratele”, a declarat Zelenski, citat Current Time.

Consultări înaintea negocierilor

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat pregătirile pentru discuții în format trilateral, la nivel tehnic. El a precizat că negocierile ar putea avea loc în viitorul apropiat.

Zelenski a mai spus că, în urma întâlnirii cu președintele american Donald Trump la New York, echipele ucraineană și americană au convenit să poarte consultări cu europenii și cu Moscova înainte de reluarea discuțiilor.

„Înțelegerea este următoarea: vom informa partea europeană și vom discuta aceste detalii cu ea. Americanii vor discuta cu rușii, iar peste zece zile vom reveni cu o poziție sau alta și cu un rezultat”, a spus președintele ucrainean.

Kievul cere încetarea focului, Moscova nu vrea oprirea luptelor

Potrivit ministrului ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, Ucraina este pregătită pentru o încetare completă, imediată și necondiționată a focului.

Poziția Moscovei este diferită. Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat în Consiliul de Securitate al ONU că Rusia este pregătită pentru negocieri în vederea unei „păci durabile și juste” în Ucraina, dar că luptele nu vor fi întrerupte pe durata acestora.

Donald Trump și Volodimir Zelenski s-au întâlnit marți, la New York, cu ocazia Adunării Generale a ONU. Liderul ucrainean a declarat ulterior că țara sa este pregătită să înceteze atacurile asupra infrastructurii energetice a Rusiei dacă Moscova procedează la fel.

Miercuri, secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, s-a întâlnit cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov. În urma discuțiilor, Rubio a declarat că atât Rusia, cât și Ucraina și-au manifestat interesul pentru o încetare limitată a focului.

Zelenski: Putin, „pacientul zero” al războiului

În discursul susținut la Adunarea Generală a ONU, Zelenski l-a numit pe Vladimir Putin „pacientul zero” care răspândește ideea războiului în întreaga lume.

Liderul ucrainean a afirmat că Rusia folosește în război cetățeni din 47 de țări și le-a cerut acestora să își protejeze cetățenii pentru a nu fi atrași în conflict. Printre țările menționate de Zelenski se numără Ghana, Nepal, Tadjikistan, India, Yemen, Kenya, Zimbabwe, Cuba, Belarus, Sudan și Africa de Sud.

De cealaltă parte, Serghei Lavrov a declarat că Ucraina ar fi rămas în granițele din 1991, cu excepția Crimeei, dacă acordurile de la Minsk, din 2015, ar fi fost puse în aplicare. Ministrul rus de Externe a acuzat statele europene că au împiedicat aplicarea acordurilor.

Potrivit lui Lavrov, foștii lideri ai Germaniei, Franței și Ucrainei au recunoscut ulterior că acordurile ar fi fost folosite pentru a câștiga timp în vederea consolidării militare a Ucrainei.