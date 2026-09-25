„Cel mai bun elev din clasă”: veste uriașă de la Bruxelles pentru Moldova privind aderarea la UE

UE a trecut prin șapte valuri de extindere începând din 1973, însă nu a mai existat niciunul de când Croația a aderat în 2013. De altfel, este puțin probabil să existe noi membri ai clubului înainte de 2028 – la aproximativ 15 ani după intrarea Croației.

Însă 2026 are, fără îndoială, un ritm susținut și se îndreaptă spre un an record în ceea ce privește deschiderea și închiderea de noi capitole pentru țările candidate existente. Marta Kos, consideră că acesta este „anul extinderii”, potrivit unui interviu acordat publicației France24.

Muntenegru, Albania, Moldova și Ucraina, în frunte

„Muntenegru, care este cu adevărat țara aflată în frunte, ar putea încheia negocierile tehnice la sfârșitul anului și apoi să devină membru în 2028”, spune Kos.

„Albania este pe drumul cel bun. Moldova face progrese din ce în ce mai bune și, desigur, și Ucraina. Așadar, acestea sunt cele patru țări aflate în frunte. Dar când spun că acesta este anul extinderii, mă refer la faptul că, în cele nouă luni ale acestui an, am deschis și închis mai multe capitole decât în oricare alt an din ultimii 25 de ani”.

Însă există o diferență între țara aflată în frunte și cel mai bun elev. Kos spune că Moldova „este cel mai bun elev din clasa mea”, ținând cont de faptul că a început procesul mult mai târziu decât țările candidate din Balcani.

Fondurile europene, condiționate de reforme

În ceea ce privește Balcanii, Kos recunoaște că implementarea reformelor este neuniformă, ceea ce ar putea duce la redirecționarea a 330 de milioane de euro din fonduri europene de la țările cu cele mai slabe rezultate.

„Vom vedea câți bani vom realoca”, spune Kos. „Muntenegru, de exemplu, are până acum o rată de implementare a reformelor de 91%. Dar avem și Bosnia și Herțegovina cu o rată de zero, deoarece politicienii lor nu sunt capabili să ratifice două acorduri importante care ne-ar permite să plătim banii”, explică Kos.

„Știți, Uniunea Europeană nu este o organizație caritabilă. Așadar, pentru a putea ajuta economiile și societățile lor să se dezvolte, trebuie să implementeze reformele, iar noi oferim banii doar dacă fac acest lucru”.

Relația tensionată dintre Serbia și Bruxelles

Serbia, care este candidată la aderarea la UE din 2012, a avut o relație turbulentă cu Bruxellesul.

Potrivit lui Kos, „încrederea dintre statele membre ale UE și Serbia a fost afectată și mai mult de glorificarea criminalului de război Ratko Mladić la funeraliile sale, ceea ce este cu adevărat inacceptabil. Acesta este și motivul pentru care mi-am anulat misiunea planificată în Serbia”.

„Putem avea opinii diferite despre cât de repede ar trebui o țară să facă reforme. Dar nu există loc pentru glorificarea unui criminal de război sau pentru negarea genocidului de la Srebrenica. Ne așteptăm ca toate țările candidate la UE, în special cele din Balcanii de Vest, să urmeze calea reconcilierii. Dar uneori am impresia că, în loc să vindece rănile trecutului, liderii pun sare pe aceste răni”.