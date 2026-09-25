Unul dintre marile atacuri crypto ale anului: Bitget pierde 351,6 milioane de dolari și suspectează Coreea de Nord

Compania suspectează că în spatele operațiunii s-ar putea afla hackeri nord-coreeni, potrivit CNBC.

Bitget susține însă că pierderea poate fi acoperită integral din fondul său destinat protejării utilizatorilor, evaluat la peste 464 de milioane de dolari.

De ce sunt suspectați hackerii nord-coreeni

Gracy Chen, CEO-ul Bitget, a declarat că anchetatorii au identificat adrese IP asociate unor servicii VPN care ar mai fi fost utilizate de o grupare de hackeri din Coreea de Nord.

Și modul în care s-a desfășurat atacul prezintă, potrivit acesteia, asemănări cu operațiuni atribuite anterior unor actori nord-coreeni. Investigația tehnică nu este însă finalizată, iar metoda exactă prin care atacatorii au reușit să pătrundă în sistemele companiei este încă analizată.

Bitget a detectat 19 transferuri neautorizate din infrastructura sa de portofele „hot” și „warm”, adică portofele conectate sau mai accesibile sistemelor online. Portofelele „cold”, în care activele sunt păstrate offline și care oferă un nivel suplimentar de protecție, nu ar fi fost compromise.

Printre activele afectate se numără Ether, XRP, USDT, USDC, Avalanche și BNB, tranzacțiile fiind realizate pe mai multe rețele blockchain.

Estimările inițiale bazate pe datele disponibile public indicau pierderi de aproximativ 183 de milioane de dolari. Bitget a precizat ulterior că aceste calcule nu surprindeau transferurile realizate pe toate blockchain-urile afectate, valoarea totală fiind de circa 351,6 milioane de dolari.

Cum ar fi fost realizat atacul

Potrivit explicațiilor prezentate de companie, atacatorul a reușit să compromită un sistem critic din infrastructura backend destinată portofelelor, să falsifice informații referitoare la transferuri și să declanșeze mecanismul de autorizare și semnare al Bitget.

Compania susține că o eventuală compromitere a cheilor private a fost exclusă.

Breșa a fost între timp izolată, iar Bitget afirmă că au fost împiedicate noi transferuri neautorizate.

Retragerile de pe platformă au fost suspendate temporar, în timp ce echipele tehnice repară și consolidează sistemele afectate. Depunerile și tranzacționarea continuă, potrivit companiei.

Gracy Chen nu a oferit un termen precis pentru reluarea retragerilor, dar a indicat că suspendarea ar putea dura de la câteva ore la câteva zile și că nu ar trebui să se prelungească timp de săptămâni.

Fond de peste 464 de milioane de dolari

Bitget afirmă că soldurile clienților sunt înregistrate corect și că pierderea rezultată în urma atacului este acoperită integral de User Protection Fund, care dispune de active de peste 464 de milioane de dolari.

CEO-ul Bybit, Ben Zhou, a anunțat că echipa sa este pregătită să ajute Bitget. Gestul vine după ce Bitget a oferit sprijin Bybit în urma atacului informatic de aproximativ 1,5 miliarde de dolari din februarie 2025.

Bybit intenționează, de asemenea, să actualizeze platforma LazarusBounty pentru a sprijini urmărirea activelor furate.

Avertisment din România: „Piața s-ar putea să aibă o reacție”

Mihai Daniel, român activ pe piața crypto, a comentat incidentul într-un videoclip publicat pe platforma TikTok, atrăgând atenția atât asupra dimensiunii atacului, cât și asupra efectelor pe care asemenea incidente le pot avea asupra pieței.

„Șoc și groază, din păcate, jaful zilei a avut loc și a avut loc în piața crypto”, a spus acesta, referindu-se la cele aproximativ 351 de milioane de dolari sustrase.

El a remarcat însă existența fondului de protecție al Bitget, care, potrivit informațiilor companiei, este suficient pentru a acoperi pierderea produsă de atac.

Românul a atras atenția că suspendarea retragerilor trebuie privită, în acest moment, ca o măsură de securitate și nu ca un indiciu că platforma și-ar înceta activitatea.

Mihai Daniel a amintit totodată precedentele atacurilor de amploare din industria criptomonedelor și a avertizat că incidentul ar putea influența comportamentul investitorilor: „Știu de la alte jafuri mari din istoria crypto că piața s-ar putea să aibă o reacție”.

Amploarea eventualelor efecte asupra pieței rămâne însă de văzut, în condițiile în care investigația tehnică este în desfășurare, iar Bitget susține că dispune de resurse pentru acoperirea integrală a pierderilor.