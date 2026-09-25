Arma care generează 90% din victime pe front a ajuns în băncile școlilor din Ucraina

Copiii învață să construiască și să piloteze drone FPV

În interior, copiii stau lângă arme sovietice vechi — cadouri primite de la unitățile militare ale părinților lor — în timp ce lucrează la drone FPV moderne, așezate pe mesele din clasă, potrivit CBS News.

Tech Explorers, un program educațional derulat de organizația nonprofit ucraineană Dignitas, oferă gratuit, după orele de școală, cursuri pentru copiii militarilor ucraineni. Programul este axat pe știință, tehnologie, inginerie și matematică.

Scopul acestor lecții, au explicat instructorii pentru CBS News, nu este să îi ferească pe copii de realitatea războiului dintre Ucraina și Rusia, ci să îi pregătească pentru aceasta.

Elevii învață să piloteze, să construiască și să repare drone FPV — o tehnologie care a transformat câmpul de luptă modern din Ucraina.

Potrivit estimărilor Center for Strategic and International Studies, dronele sunt responsabile în prezent pentru 90% dintre victimele înregistrate de ambele tabere. Ele sunt însă folosite tot mai mult și pentru logistică, evacuări medicale și în domenii civile precum agricultura și serviciile de livrare.

La un capăt al clasei, trei băieți de vârstă școlară primară folosesc simulatoare pe calculator pentru a pilota drone FPV în scenarii inspirate din jocuri video, precum parcuri de distracții și piste de curse. În cealaltă parte, un alt grup folosește o imprimantă 3D pentru a construi noi cadre pentru drone.

În subsolul școlii, un alt grup pilotează drone de mici dimensiuni printre cercuri și scări.

Eduard, elevul care a devenit instructor

Eduard, în vârstă de 14 ani, al cărui tată este infanterist în armata ucraineană, a devenit un pilot atât de talentat încât a început să îi ajute pe instructori la cursuri.

„Am primit primul meu calculator când a început războiul, pentru că aveam nevoie să învăț online”, a spus el, explicând că timpul petrecut la cursurile online s-a transformat curând în ore petrecute pe un simulator de drone.

După ce a exersat pe calculator, Eduard a început să participe la competiții de drone racing organizate la Kiev.

„Acum nu mai folosesc prea des simulatorul, pentru că este mai puțin interesant pentru mine decât să pilotez drone adevărate. Am drona mea de 5 inci și, acum câteva zile, mi-am construit singur o dronă de 10 inci”, a spus el.

„Nu știm cât va dura acest război”

În timp ce Eduard și colegii săi își pilotează dronele prin subsolul școlii, instructorul lor, Sasha, vede o misiune mai serioasă în ceea ce fac.

„Nu știm cât va dura acest război. Este o oportunitate pentru copii să își îmbunătățească cunoștințele tehnice și să fie utili în viitor în țara lor și în diverse moduri”, a spus el.

Sasha a fost inițial nehotărât dacă să îi învețe pe copiii mici să piloteze drone, folosite în continuare în principal de armata ucraineană. În cele din urmă, a decis că elevii trebuie să dobândească abilități care să îi pregătească pentru viața într-o țară transformată de război.

El a descris cursurile de după școală drept „un pas important pentru ca ei să aibă profesii bune în viitor”.

„Acum vreau să merg la facultatea de inginerie”

Pentru unii dintre elevii săi, abordarea pare să dea rezultate.

„Înainte nu prea îmi plăcea ingineria”, a spus Eduard pentru CBS News, admirând dronele de pe masa din fața sa. „Dar când am început să pilotez și să învăț despre drone, mi-a plăcut mai mult, iar acum chiar îmi place. Acum vreau să merg la facultatea de inginerie”.