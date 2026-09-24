Mită de un milion de dolari pentru drone. Averea ilegală a unui oficial ucrainean, ascunsă în criptomonede

Autoritățile anticorupție din Ucraina au extins ancheta într-un dosar privind livrarea de drone către Poliția de Frontieră. Biroul Național Anticorupție (NABU) și Parchetul Specializat Anticorupție (SAP) cercetează un oficial al instituției și proprietarul unei companii private pentru dare de mită și spălare de bani.

Potrivit anchetei, oficialul a primit 50.000 de unități Tether (USDT), o criptomonedă în care o unitate valorează aproximativ un dolar american. Suma, echivalentă cu aproximativ 50.000 de dolari, depășea 2,1 milioane de hrivne la cursul Băncii Naționale a Ucrainei.

Anchetatorii susțin că oficialul a convertit, de asemenea, peste 15,4 milioane de hrivne, aproximativ 367.000 de dolari, în USDT.

Un milion de dolari pentru încheierea contractului

Procurorii anticorupție au precizat că, în august 2025, un producător de drone a câștigat o licitație organizată de Poliția de Frontieră din Ucraina, oferind un preț mai mic decât concurentul său.

Anchetatorii susțin că acel concurent se baza pe relațiile pe care le avea cu reprezentanți ai instituției, așteptându-se să câștige contractul.

După ce a pierdut licitația, concurentul s-ar fi înțeles cu mai mulți oficiali ai Poliției de Frontieră pentru a obține bani de la compania câștigătoare. Potrivit anchetatorilor, acesteia i-ar fi fost cerut 1 milion de dolari pentru ca oficialii implicați să nu împiedice încheierea contractului și recepționarea dronelor.

Un Mercedes cumpărat din banii primiți

Ancheta a scos la iveală și alte tranzacții ale funcționarului ucrainean. Potrivit procurorilor, acesta ar fi primit în mod repetat mită, pe care a ascuns-o sub forma unor active în criptomonede.

Detectivii NABU au analizat tranzacțiile și susțin că o parte dintre activele digitale au fost ulterior convertite în numerar.

Cu acești bani, funcționarul a cumpărat un autoturism Mercedes-Benz GLC 300, pe care l-a înregistrat pe numele soției sale.

Unul dintre portofelele de criptomonede utilizate de funcționar a fost descoperit de anchetatori în timpul unei percheziții efectuate la domiciliul acestuia.

Ancheta este în desfășurare. Faptele investigate vizează oferirea de foloase necuvenite și legalizarea veniturilor obținute ilegal, infracțiuni prevăzute de Codul penal al Ucrainei.