Mită pentru posturi într-un spital: 11.000 de euro și bijuterii din aur. Fostul manager și-a recunoscut faptele

Procurorii DNA Suceava au sesizat Tribunalul Botoșani cu acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat cu fostul manager al spitalului, acuzat de luare de mită în formă continuată, în 12 acte materiale, și de folosirea unor informații care nu erau destinate publicității.

Potrivit DNA, în perioada decembrie 2021 – iulie 2022, fostul manager ar fi primit în mod repetat, direct sau prin intermediari, în total 11.000 de euro și bijuterii din aur evaluate la peste 22.000 de lei.

În schimb, ar fi aprobat transferuri ale unor asistenți medicali, angajări și repartizări pe anumite secții. De asemenea, ar fi intervenit asupra condițiilor unor concursuri sau asupra caracteristicilor posturilor pentru a favoriza anumite persoane.

4.000 de euro pentru un post într-o secție închisă

Unul dintre cazurile prezentate de procurori vizează suma de 4.000 de euro, care ar fi fost primită printr-un intermediar pentru scoaterea la concurs a unui post de asistent medical debutant la laboratorul de Radiologie, Imagistică Medicală și CT.

DNA susține că, în acel moment, secția era închisă și nu avea aparatura necesară funcționării normale. Totodată, ar fi fost eliminată condiția privind specializarea în radiologie și imagistică medicală, astfel încât candidatul favorizat să poată participa la concurs.

Într-un alt caz, fostul manager ar fi primit 3.000 de euro pentru menținerea unui asistent medical pe un post ocupat inițial pe perioadă determinată în timpul stării de alertă, astfel încât acesta să poată participa ulterior la un examen și să fie încadrat pe perioadă nedeterminată.

Anchetatorii descriu și situații în care ar fi fost oferite bijuterii din aur pentru aprobarea unui transfer sau pentru facilitarea ocupării unui post de psiholog stagiar.

Subiectele unui concurs ar fi ajuns la candidatul favorizat

DNA mai susține că fostul manager, în calitate de președinte al unei comisii de concurs, ar fi furnizat, cu ajutorul unei rude, subiectele de examen unui candidat favorizat, pentru ca acesta să promoveze și să ocupe un post.

Fostul manager și-a recunoscut faptele și a acceptat o pedeapsă de trei ani de închisoare cu suspendare, cu un termen de supraveghere de patru ani, precum și 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității. Acordul urmează să fie analizat de Tribunalul Botoșani.

Totodată, a fost instituit sechestru asigurător asupra sumei de 21.000 de euro și asupra unor bunuri care, potrivit procurorilor, au făcut obiectul faptelor de corupție.

În același dosar, procurorii au încheiat anterior acorduri de recunoaștere a vinovăției cu alte 12 persoane. Pedepsele convenite în acele cazuri au fost între un an și doi ani și opt luni de închisoare, cu suspendare, iar acordurile au fost admise de instanțe.

Ancheta continuă în cazul altor persoane. DNA precizează că sesizarea instanței reprezintă finalizarea anchetei penale în această etapă și nu înlătură principiul prezumției de nevinovăție.