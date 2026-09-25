Porumbeii dau bătăi de cap Vienei. Orașul are cel puțin 50.000, iar reclamațiile se înmulțesc

Tot mai multe districte analizează amenajarea unor adăposturi supravegheate, unde inclusiv reproducerea păsărilor poate fi controlată.

Potrivit VIENNA.AT, care citează ORF, în oraș există în prezent numai patru astfel de adăposturi pentru o populație estimată la minimum 50.000 de porumbei.

Mai multe districte vor adăposturi pentru porumbei

Autoritățile din mai multe districte vieneze au început să caute amplasamente sau au ajuns deja la etapa elaborării unor proiecte concrete.

În Alsergrund este căutat un loc potrivit pentru un nou adăpost, iar problema urmează să fie discutată cu administrația districtului. Floridsdorf analizează la rândul său un posibil amplasament, iar interes există și în centrul Vienei, în Innere Stadt.

Planurile sunt mai avansate în Margareten, Rudolfsheim-Fünfhaus și Währing, unde sunt deja luate în calcul locații concrete.

Și districtul Landstraße ar putea intra pe această listă. Situația din jurul gării Wien Mitte a ajuns în atenția comisiei de mediu locale, fiind analizată posibilitatea amenajării unui adăpost în zonă.

Printre punctele în care sunt semnalate probleme importante cu porumbeii se numără Julius-Tandler-Platz, Leopoldauer Platz și zona Wien Mitte.

Cum funcționează metoda aleasă de Viena

Adăposturile supravegheate au două obiective: concentrarea păsărilor în anumite puncte și reducerea treptată, controlată, a populației.

Porumbeii primesc în aceste spații hrană adecvată, iar ouăle depuse sunt înlocuite cu imitații. Prin această metodă, autoritățile și organizațiile implicate încearcă să limiteze reproducerea fără eliminarea păsărilor.

Un asemenea adăpost a fost deschis recent și în districtul Ottakring.

Dispută privind hrănirea porumbeilor

Nu există însă consens asupra modului în care trebuie gestionată hrănirea păsărilor.

Madeleine Petrovic, președinta asociației Wiener Tierschutzverein, consideră că problema principală nu este neapărat faptul că oamenii hrănesc porumbeii, ci tipul alimentelor oferite.

În opinia sa, păsările ar trebui să primească numai semințe și cereale tari, nu pâine sau resturi alimentare. Hrana nepotrivită ar contribui inclusiv la problema murdăriei.

Wildtierservice Wien susține însă că, pentru ca adăposturile supravegheate să funcționeze eficient, hrănirea porumbeilor în zonele din jurul acestora trebuie să înceteze.

Cazuri de porumbei găsiți cu săgeți în corp

Problema a căpătat și o dimensiune legată de protecția animalelor. În apropierea stației de metrou Spittelau au fost descoperiți în repetate rânduri porumbei cu săgeți înfipte în corp, potrivit organizației Tierschutz Austria.

Extinderea rețelei de adăposturi nu este însă simplă. Pentru fiecare proiect sunt necesare un teren adecvat, finanțare și acordul proprietarilor și al locuitorilor din zonă.

Dacă proiectele aflate în prezent în discuție vor fi realizate, numărul celor patru adăposturi supravegheate existente în Viena ar putea crește semnificativ. Deocamdată, nu este stabilit câte dintre noile amplasamente vor fi aprobate și când ar putea deveni funcționale.