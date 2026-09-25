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Pesta porcină africană face ravagii în județul Buzău. Peste 5 700 de animale sunt sacrificate

Autoritățile din județul Buzău au confirmat oficial un focar de pestă porcină africană într-o fermă din localitatea Stâlpu. Toate cele au 5720 de animale urmează să fie sacrificate, printr-un ordin semnat de Centrul Local de Combatere a Bolilor.
Pesta porcină africană face ravagii în județul Buzău. Peste 5 700 de animale sunt sacrificate
Sursa foto: Ionel Iancu/Medafax Foto
Laurentiu Marinov
25 sept. 2026, 10:24, Social
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Autoritățile au confirmat oficial un focar de pestă porcină africană (PPA) într-o exploatație comercială din localitatea Stâlpu, județul Buzău. Centrul Local de Combatere a Bolilor (CLCB) Buzău a dispus aprobarea Planului de măsuri de control prevăzute de legislația sanitar-veterinară în vigoare, în conformitate cu prevederile Regulamentului Delegat (UE) 2020/687 al Comisiei din 17 decembrie 2019.

Instituția Prefectului județului Buzău a anunțat că pentru limitarea și prevenirea răspândirii bolii, au fost stabilite o serie de măsuri obligatorii pentru cetățenii din localitate. De asemenea membrii CLCB au semnat joi după-amiază ordinul pentru sacrificarea celor 5720 de porci crescuți în fermă.
Astfel, toate animalele din localitate trebuie ținute închise în curți, fără acces la pășunat sau la bălți, pentru a preveni contactul dintre animale și limitarea răspândirii bolii; orice caz de îmbolnăvire a animalelor din gospodării sau din locuri publice trebuie anunțat de îndată medicului veterinar de liberă practică împuternicit; până la clarificarea situației epidemiologice din exploatație este interzisă organizarea pe raza localității a piețelor, târgurilor sau expozițiilor de păsări și animale; toate indicațiile și măsurile dispuse de medicul veterinar de liberă practică împuternicit trebuie respectate întocmai.

Pesta porcină africană nu reprezintă un pericol pentru sănătatea oamenilor, dar are consecințe economice grave

Autoritățile precizează că pesta porcină africană nu reprezintă un pericol pentru sănătatea oamenilor, însă poate avea consecințe importante asupra efectivelor de porcine și asupra activităților economice din sectorul zootehnic. Autoritățile sanitar-veterinare monitorizează permanent situația și aplică măsurile necesare pentru limitarea g răspândirii bolii și pentru protejarea efectivelor de animale.

Prefectura Buzău face apel la responsabilitatea tuturor crescătorilor de animale și a cetățenilor din localitate. Respectarea măsurilor de biosecuritate și sesizarea imediată a oricăror suspiciuni de îmbolnăvire sunt esențiale pentru prevenirea extinderii focarului.
Toți cetățenii din localitatea în care a fost confirmat focarul au obligația de a respecta măsurile dispuse de autoritățile competente. Nerespectarea acestora constituie încălcare a prevederilor legale și poate fi sancționată cu amenzi de până la 3.600 de lei.

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